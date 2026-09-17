Российские мужчины стали чаще ухаживать за собой дома
Российские мужчины стали больше внимания уделять внешнему виду. Об этом «Ленте.ру» рассказала разработчик средств ТРЕСеммé MEN Barber Style Анастасия Фомина.
По её словам, это связано не с появлением новых косметических средств, а с изменением самого отношения к уходу, который перестал восприниматься, как сложный набор дополнительных процедур.
Эксперт указала, что в настоящее время для ухоженной внешности нет необходимости использовать много продуктов - достаточно подобрать несколько средств под конкретные задачи.
«Главное — не количество средств, а понимание того, какая задача стоит перед каждым из них», — подытожила Фомина.
Ранее косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила «Радиоточке НСН», что даже люди, которые прежде регулярно делали уколы красоты, сегодня стремятся сэкономить и посещают салоны реже.
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