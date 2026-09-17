Российские мужчины стали чаще ухаживать за собой дома

Российские мужчины стали больше внимания уделять внешнему виду. Об этом «Ленте.ру» рассказала разработчик средств ТРЕСеммé MEN Barber Style Анастасия Фомина.

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По её словам, это связано не с появлением новых косметических средств, а с изменением самого отношения к уходу, который перестал восприниматься, как сложный набор дополнительных процедур.

Эксперт указала, что в настоящее время для ухоженной внешности нет необходимости использовать много продуктов - достаточно подобрать несколько средств под конкретные задачи.

«Главное — не количество средств, а понимание того, какая задача стоит перед каждым из них», — подытожила Фомина.

Ранее косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила «Радиоточке НСН», что даже люди, которые прежде регулярно делали уколы красоты, сегодня стремятся сэкономить и посещают салоны реже.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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