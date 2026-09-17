Мошенники с помощью дипфейков похитили у россиян около двух млрд рублей

Отмечается, что на генерацию одного непристойного ролика злоумышленники тратят минимум в 50 рублей. А сумма похищенных с помощью дипфейков денег оказалась больше в миллионы раз - около двух млрд рублей.

Независимый эксперт по искусственному интеллекту (ИИ) Борис Агатов отметил, что для создания фейкового видео достаточно материалов, которые сами граждане выкладывают в соцсети - подходят абсолютно любые простые фотографии, а нейросеть «может сама додумать и доработать».

Генеральный продюсер креативного агентства Филипп Нестеров рассказал, что в настоящее время ИИ-технологии позволяют сгенерировать не только 10-секундный компрометирующий ролик, но и полнометражный фильм. По его мнению, необходим контроль.

«Должен быть какой-то орган контроля... Взрослые игрушки, как и людям из черных списков, и мошенникам, и детям не должны даваться для использования», – заключил Нестеров.

Ранее технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков заявил, что дипфейки - это самая опасная технология мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

