«Пятерка» по экономике: Россия вошла в ТОП-5 среди стран G20

Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, пишут журналисты.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%.

ЕВРОПА «ТОНЕТ»

Возможное снижение роста совокупной экономики стран Евросоюза с начала 2024 года с 1,3% до 0,9% связано с геополитической неопределенностью, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.



По его словам, в частности, это связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

«Речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы», — подчеркнул Джентилони.