«Пятерка» по экономике: Россия вошла в ТОП-5 среди стран G20
Российская экономика растет, несмотря на западные санкции и увеличение долгов россиян. РФ в G20 вышла на пятое место, рассказали эксперты.
Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.
Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, пишут журналисты.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%.
ЕВРОПА «ТОНЕТ»
Возможное снижение роста совокупной экономики стран Евросоюза с начала 2024 года с 1,3% до 0,9% связано с геополитической неопределенностью, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, в частности, это связано с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.
«Речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы», — подчеркнул Джентилони.
Так он ответил на вопрос о том, учитывает ли Еврокомиссия в своих экономических прогнозах вероятность победы Дональда Трампа.
ПОТЕНЦИАЛ РФ
Аналитики, опрошенные Центробанком в ходе ежемесячного опроса, заявили, что ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%. В прошлом году Банк России прогнозировал, что темп прироста ВВП страны в 2026 году составит 1,5-2,5.
Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
Глава регулятора отметила, что темпы роста после очень быстрых темпов восстановления станут более умеренными. По словам председателя ЦБ, это связано с завершением восстановительной стадии.
«В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%», — подчеркнула Набиуллина.
Рост российской экономики будет выше прогнозного показателя в ближайшие три года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН.
«Рост экономики РФ будет совершенно точно выше прогнозного в ближайшие три года. Наша финансовая стабильность будет только укрепляться. Речь не идет о какой-то мобилизационной экономике, которую люди часто связывают с тотальным распределением, с какими-то достаточно жесткими проявлениями в отношении населения. Такого не будет – этого нет ни в программе, ни в векторе развития российской экономики», – сказал Кирьянов.
ДОЛГИ РОССИЯН
На этом фоне растет закредитованность россиян. «Известия» со ссылкой на ФССП сообщили, что с россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей. Отмечалось, что всего за 2023 год на рассмотрении службы находилось почти 25 млн исполнительных производств.
Но взыскание долгов с россиян в пользу банков является крайне неэффективным, проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году, заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в пресс-центре НСН.
«С точки зрения физических лиц – ничего страшного. Проблема в том, насколько эффективно это взыскание. Даже если взять данные ФССП (Федеральной службы судебных приставов - ред. НСН) за 2023 год, то эффективность взыскания с физических лиц в пользу юридических составила 11,8%. То есть, даже если они взыщут 3,2 трлн рублей, то, максимум, будет взыскано в районе 400 млрд рублей. Это большой сигнал о том, что проблему долговой нагрузки нужно было решать еще в 2016 году, когда первый раз вышло поручение президента РФ Владимира Путина на эту тему», - сказал Мехтиев.
Экономист Василий Колташов в интервью НСН также подтвердил, что высокая долговая нагрузка россиян остается важной проблемой экономики страны.
«Осенью прошлого года 21 миллион человек не могли справляться с долгами. Вместо накоплений люди теряют всё, их нужно вновь побудить копить. Но для этого важно держать стабильный курс национальной валюты», - пояснил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что РФ, несмотря на более 17,5 тысячи санкций, за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы. Однако стране предстоит еще многое: в частности, необходимо построить проактивную экономику, для которой следует поддерживать отечественных производителей, укреплять технологический суверенитет, создавать новые индустриальные мощности и передовые технологии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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