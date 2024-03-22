Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Центробанка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится об ослаблении текущего инфляционного давление, которое всё же остаётся высоким, а внутренний спрос «продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг».
«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», - подчеркнули в Центробанке.
В заявлении также говорится, что в следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки будет рассмотрен 26 апреля 2024 года.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru