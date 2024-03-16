Товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд
По итогам 2023 года товарооборот России со странами ближнего зарубежья составил рекордных 56,2 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
Отмечается, что в 2023 году Казахстан стал главным торговым партнером России. Объем товарооборота за 12 месяцев составил 26 миллиардов долларов. Между тему доля азиатской страны в двусторонней торговле с Россией за год сократилась с 50 до 46%.
На втором месте по товарообороту с РФ разместился Узбекистан с 9,9 миллиарда долларов и долей в 5,4%. Тройку замыкает Армения, торговля с которой за период выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Индия, являющаяся крупнейшим импортером российской нефти «по морю», уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследовательницу честности уволят из Гарвардского университета из-за ее лжи
- Женщина погибла после атаки дронов ВСУ в Каховке
- Школы, детсады и ТЦ: В Белгородской области объявили внеплановые выходные
- Товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд
- ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
- «Индекс караоке»: Популярность артистов «измеряют» в клубах
- Траты крупнейшей типографии РФ на клей за год выросли на 80% из-за толщины книг
- Минкульт Томской области рекомендовал отменить концерт певца Xolidayboy
- В возрасте 100 лет скончался изобретатель караоке Сигеити Нэгиси
- Наемники в ВСУ: Россия ликвидирует иностранных военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru