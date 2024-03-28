Россия увеличила экспорт плодоовощной продукции в 1,8 раза
Объем экспорта из России плодоовощной продукции в 2023 году увеличился в 1,8 раза (на 300 тысяч тонн) по сравнению с 2022 годом и достиг отметки в 700 тысяч тонн. При этом по сравнению с 2018 годом объемы экспорта выросли на 500 тысяч тонн. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Вместе с тем импорт плодоовощной продукции демонстрирует падение (8,4 млн тонн в 2023 году против 8,6 млн тонн в 2022 году и 9 млн тонн в 2018 году).
Отмечается, что чаще всего Россия импортирует продукцию, которая не произрастает в стране. Прежде всего, это цитрусовые, семечковые, косточковые и бананы, отметил руководитель Россельхознадзора.
Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что экспорт молочной продукции из России в 2023 году увеличился на 18% по сравнению с 2022 годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru