Россия увеличила экспорт плодоовощной продукции в 1,8 раза

Вместе с тем импорт плодоовощной продукции демонстрирует падение (8,4 млн тонн в 2023 году против 8,6 млн тонн в 2022 году и 9 млн тонн в 2018 году).

Отмечается, что чаще всего Россия импортирует продукцию, которая не произрастает в стране. Прежде всего, это цитрусовые, семечковые, косточковые и бананы, отметил руководитель Россельхознадзора.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что экспорт молочной продукции из России в 2023 году увеличился на 18% по сравнению с 2022 годом.

