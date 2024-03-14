«Много зарабатываешь – плати?»: В Госдуме спорят о повышении НДФЛ для ряда россиян
Кабмин РФ готовится повысить налоги на доходы россиян и прибыль компаний: взимать 15% НДФЛ с доходов граждан выше миллиона рублей в год и 20% – с доходов от пяти миллионов. При этом для многодетных семей хотят снизить налоговую нагрузку.
Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит наполнить бюджет России: будет разумно, если люди станут платить повышенные налоги с суммы доходов свыше миллиона рублей и если зарабатывают больше пяти миллионов рублей в год. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (Справедливая Россия - За правду).
«Очевидно, это позволит наполнить бюджет. Варианты, когда люди будут платить повышенные налоги с суммы доходов свыше миллиона рублей, вполне разумные. И если зарабатывают пять миллионов рублей и выше, то платят налоги еще большие – сегодня обсуждаются 20%. При этом 80% от пяти миллионов остается на руках. Приличная сумма, позволяющая вполне спокойно и комфортно жить», – сказал он.
По словам депутата, сегодня такие обсуждаемые нормы выглядят справедливыми и нужными, а значит, их нужно скорее прописать в законе - возможно, уже этой весной.
Во вторник, 12 марта, источники Forbes и Bloomberg сообщили, что кабмин РФ готовится повысить налоги на личные доходы россиян и прибыль компаний. В кабинете министров обсуждается возможность взимать 15% НДФЛ с доходов граждан выше миллиона рублей в год и 20% – с доходов от пяти миллионов рублей в год. Отмечается, что параллельно правительство прорабатывает повышение налога на прибыль компаний с 20% до 25%.
Доход в миллион рублей в год – это порядка 83,3 тысячи рублей в месяц.
СОГЛАСНЫ НЕ ВСЕ
Во фракции ЛДПР считают, что повышать налоги тех, кто зарабатывает миллион рублей в год, не стоит. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что имеет смысл освободить от НДФЛ тех, кто получает доход на уровне МРОТ, а для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов в год, вводить повышенную ставку.
«С таким предложением наша фракция выступала давно, но здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Поднимая для одной категории, надо снижать налог для другой. Сейчас же предлагается повысить налог для тех, кто получает миллион рублей в год. То есть это получается меньше 100 тысяч в месяц. Это средний класс», – сказал он «Парламентской газете».
В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что об инициативе повышения НДФЛ для доходов свыше миллиона рублей в год узнал из газет. При этом он признал, что обсуждение возможных вариантов выполнения поручения президента РФ Владимира Путина в кабмине идет интенсивно.
«Главная идея в том, чтобы этими изменениями в налоговом законодательстве сократить большую разницу в налоговом доходном потенциале субъектов Российской Федерации, ну и, естественно, разницу в доходах групп и категорий граждан», – уточнил Рябухин.
МНОГОДЕТНЫЕ ЗАПЛАТЯТ МЕНЬШЕ
Так, в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля Путин поручил продумать подходы к более справедливому распределению налогового бремени – в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И, наоборот, снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в том числе за счет вычетов. В интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву 13 марта президент подтвердил, что в России скоро может появиться прогрессивная система налогообложения.
Путин заявил, что российские власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей, а также принять «еще целый ряд шагов по этому направлению». По мнению главы государства, общество нормально воспринимает переход к системе прогрессивного налогообложения, а бизнес только просит определиться с системой, чтобы «ее больше не трогали».
«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения, прежде всего, социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», – сказал Путин.
В интервью президент также выразил уверенность, что прогрессивный налог «не спугнет» граждан. По его словам, даже те, кто были ярыми сторонниками «плоской шкалы», сейчас считают, что в целом РФ созрела для того, чтобы действовать более избирательно.
МНОГО ЗАРАБАТЫВАЕШЬ – МНОГО ПЛАТИ?
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров говорил в интервью НСН, что новая система налогообложения станет совокупной и учтет множество позиций при определении размера выплат. По его словам, уровень дохода станет лишь одним из определяющих факторов. Также предположил, для кого можно было бы поднять ставку НДФЛ.
«Это будет совокупная система, а не просто «много зарабатываешь – много плати». Даже если человек много зарабатывает, но у него большая семья, он чувствует себя комфортно в плане платежей налогов. У нас сейчас повышенная ставка НДФЛ в отношении больших заработков на счетах, то есть соответствующий опыт уже есть. Будем его развивать. Думаю, будет какая-то категория, связанная с высокими зарплатами, малосемейностью или отсутствием детей. Когда мы поймем, сколько надо денег, когда пересчитаем, кто эти деньги может дополнительно обеспечить, тогда и поймем, каких категорий граждан коснутся нововведения и сколько людей будет охвачено», – говорил депутат.
Также он заявлял, что Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения, так как российская экономика прошла путь деофшоризации. Он выразил уверенность, что новая система налогообложения заработает с 2025 года.
«У нас налоговая система всегда определяется с 1 января следующего года, следовательно, никакие нововведения не могут в середине года начать действовать. Получается, новая система начнет работать со следующего года. Это не вводили ранее, так как экономика не была готова к этому. В принципе, иностранно-ориентированная экономика не может быть готова к прогрессивной шкале, потому что самые богатые люди получали деньги за границей. А вот когда экономика прошла путь деофшоризации, то в этот момент можно переходить к прогрессивной шкале. Это мы сейчас и наблюдаем», – заключил собеседник НСН.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин начнет работать над более справедливым налогообложением, выполняя поручения Путина. Министр уточнил, что во время подготовки бюджета в весеннюю сессию министерство проработает распределение ресурсов для выполнения требований президента, передает «Радиоточка НСН».
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