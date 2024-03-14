«Много зарабатываешь – плати?»: В Госдуме спорят о повышении НДФЛ для ряда россиян

По словам депутата, сегодня такие обсуждаемые нормы выглядят справедливыми и нужными, а значит, их нужно скорее прописать в законе - возможно, уже этой весной.

Во вторник, 12 марта, источники Forbes и Bloomberg сообщили, что кабмин РФ готовится повысить налоги на личные доходы россиян и прибыль компаний. В кабинете министров обсуждается возможность взимать 15% НДФЛ с доходов граждан выше миллиона рублей в год и 20% – с доходов от пяти миллионов рублей в год. Отмечается, что параллельно правительство прорабатывает повышение налога на прибыль компаний с 20% до 25%.

Доход в миллион рублей в год – это порядка 83,3 тысячи рублей в месяц.

СОГЛАСНЫ НЕ ВСЕ

Во фракции ЛДПР считают, что повышать налоги тех, кто зарабатывает миллион рублей в год, не стоит. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что имеет смысл освободить от НДФЛ тех, кто получает доход на уровне МРОТ, а для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов в год, вводить повышенную ставку.

«С таким предложением наша фракция выступала давно, но здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Поднимая для одной категории, надо снижать налог для другой. Сейчас же предлагается повысить налог для тех, кто получает миллион рублей в год. То есть это получается меньше 100 тысяч в месяц. Это средний класс», – сказал он «Парламентской газете».

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что об инициативе повышения НДФЛ для доходов свыше миллиона рублей в год узнал из газет. При этом он признал, что обсуждение возможных вариантов выполнения поручения президента РФ Владимира Путина в кабмине идет интенсивно.

«Главная идея в том, чтобы этими изменениями в налоговом законодательстве сократить большую разницу в налоговом доходном потенциале субъектов Российской Федерации, ну и, естественно, разницу в доходах групп и категорий граждан», – уточнил Рябухин.