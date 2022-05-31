«Неожиданный эффект»: Россия не потеряет в деньгах от нефтяного эмбарго ЕС
Сокращение Россией экспорта нефти усугубит ее дефицит и приведет к росту цен, за счет которых мы компенсируем то, что недополучили, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому РФ может компенсировать потери от эмбарго, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в Евросоюзе заявили, что согласовали эмбарго на поставки двух третей российской нефти в числе мер, которые могут быть утверждены в рамках шестого пакета санкций.
«Если Россия сократит экспорт и добычу, дефицит усугубится и вырастут цены на абсолютно всю нефть, российского и нероссийского происхождения. Это очень негативно и для Европы, и для США. Более того, в последние недели министр финансов США говорила, что европейцы должны принять санкции так, чтобы это не усугубило дефицит, то есть, чтобы Россия не уменьшила экспорт. Сейчас рекордная инфляция и в США, и в Германии. С точки зрения экономики, европейцы сами довольно сильно страдают», - сказал Юшков.
Он также рассказал о «неожиданном эффекте» от эмбарго.
«Тут возможен неожиданный эффект, о котором европейцы в последнее время говорят. Если Европа или США вводят санкции против российской нефти, и РФ сокращает экспорт, вроде как добились цели. Но их цель не в том, чтобы Россия сократила экспорт, а в том, чтобы она денег не получала от нефтяной индустрии. А получается: мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счет подорожания оставшихся объемов продаж. В итоге, Россия, сколько получала, столько и продолжает получать. И сейчас никто не может сказать, позволят ли эти санкции лишить Россию денег, а не экспорта, потому что непонятно, сколько будет стоить нефть», - разъяснил аналитик.
По словам Юшкова запрета на перевозку российской нефти в санкционном пакете нет, поэтому может произойти уход России с европейских на азиатские рынки.
«Мы видим, что нет запрета на перевозку российской нефти, а также страхование перевозок и сделок по ее покупке. При этом такой запрет был в первоначальной версии шестого санкционного пакета. Это значит, что европейцы разрешают, и им это даже выгодно, чтобы российская нефть, которая шла на европейский рынок, уходила на азиатские рынки, чтобы Россия поменялась рынками сбыта с производителями из Ближнего Востока и Африки, – они пришли в Европу, мы ушли в Азию, а в итоге Россия экспортировала столько же, сколько сейчас, чтобы не усугубился дефицит на мировом рынке», - отметил эксперт.
При этом он указал на главные эффекты от нефтяного эмбарго.
«Сейчас еще рано оценивать, пострадает Россия или нет, но частично мы компенсируем недополученную выгоду. Главным эффектом будет перестроение рынков и подорожание. Конечный потребитель будет платить больше, разгоняя инфляцию, и это может привести к рецессии. Это не только из-за антироссийских санкций, но они усугубляют энергокризис, появившийся еще в 2021 году, когда росли цены на нефть, газ и уголь. Сейчас можно с уверенностью говорить, что мы будем все больше ходить на азиатские рынки: это Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Российскую нефть перевозить не запрещено. Например, в Индию за первый квартал мы поставили больше нефти, чем за весь предыдущий год», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что, благодаря нефтяному эмбарго, поставки российской нефти в Европу к концу года сократятся на 90%.
Внеочередной саммит ЕС проходит 30-31 мая в Брюсселе. Как ожидается, в его ходе может быть принят шестой пакет антироссийских санкций.
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