«Неожиданный эффект»: Россия не потеряет в деньгах от нефтяного эмбарго ЕС

Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому РФ может компенсировать потери от эмбарго, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее в Евросоюзе заявили, что согласовали эмбарго на поставки двух третей российской нефти в числе мер, которые могут быть утверждены в рамках шестого пакета санкций.