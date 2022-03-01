«Банкротство на 5 миллиардов»: Названы убытки от санкций по «Северному потоку-2»
Евросоюз не вводил санкций в отношении газопровода, поэтому он может быть запущен через несколько лет, сказал НСН Игорь Юшков.
Банкротство оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG будет стоить его кредиторам около 5 млрд евро, однако шансы на запуск газопровода остаются, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее стало известно, что принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
«Nord Stream 2 AG является получателем кредитов у пяти европейских компаний и «Газпрома» на строительство. Они давали ему кредиты и в ходе процедуры банкротства просто распродадут имущество этой компании. Это труба на дне моря, ее никто не купит сейчас, потому что о ней надо заботиться и поддерживать в рабочем состоянии, чтобы не произошло экологической или техногенной аварии. Это обременительный актив, он будет только деньги забирать. При процедуре банкротства сам «Газпром» ее и выкупит, отдаст за это три копейки, которые должны уйти кредиторам. Кредиторы в итоге просто спишут эти долги, и все. При этом они потеряют примерно 5 млрд евро, которые потратили на строительство трубы», - сказал Юшков.
По его мнению, есть шансы, что «Северный поток-2» все-таки запустят, однако это будет не скоро.
«Шансы на запуск есть, и их оставили сами европейцы. США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая владеет большей частью трубы, но не Евросоюз. В этом плане газопровод остался немножко "за санкциями". А процедура банкротства – она стандартная. Явно, что он скоро запущен не будет, нужно какое-то время, может быть несколько лет. Посмотрим, чем вообще вся эта история закончится. Особенность в том, что он не привязан к причине санкций, поэтому его можно в любой момент разблокировать и запускать», - указал аналитик.
Юшков также отметил, что «Газпром» немного заработал из-за роста цен на газ, вызванного откладыванием запуска «Северного потока-2».
«Формально Россия на газопроводе не заработала. Он же не работал и не был введен в эксплуатацию. Можно сказать, что его незапуск привел к росту цен в Европе. Если учитывать это, то «Газпром» немного где-то заработал. «Газпром» мог бы зарабатывать на нем с 2024 года. Он рассчитывал пускать газ там, а не через Украину. Часть этой прибыли он бы перечислял своим акционерам, в том числе государству», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что в случае закрытия «Северного потока-2» Европа получит контрсанкции от России, которые могут разрушить многолетний энергетический альянс.
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