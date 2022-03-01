«Банкротство на 5 миллиардов»: Названы убытки от санкций по «Северному потоку-2»

Банкротство оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG будет стоить его кредиторам около 5 млрд евро, однако шансы на запуск газопровода остаются, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее стало известно, что принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.