СМИ: в Канаде подтвердили переговоры с ФРГ по турбинам для «Северного потока»

«Правительство Канады ведёт активные обсуждения с Германией по поводу турбин», — сказано в сообщении. В настоящее время стороны работают над принятием решения.

Напомним, компания «Газпром» предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

