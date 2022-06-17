СМИ: в Канаде подтвердили переговоры с ФРГ по турбинам для «Северного потока»

Власти Канады ведут переговоры с Берлином по вопросу турбин для российского газопровода «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя канадского министерства природных ресурсов.

Стало известно, к чему приведет снижение поставок по «Северному потоку»

«Правительство Канады ведёт активные обсуждения с Германией по поводу турбин», — сказано в сообщении. В настоящее время стороны работают над принятием решения.

Напомним, компания «Газпром» предупредила, что поставки в газопровод «Северный поток» могут быть обеспечены в ограниченном объёме. Это связано с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

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ТЕГИ:Северный ПотокГазпромКанада
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