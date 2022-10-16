Прожить без российского газа. Евросоюз может лишиться топлива из-за потолка цен

Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе «Вести» на телеканале «Россия».

По словам вице-премьера, сжиженный природный газ поставляется в Европу из США по ценам в 4 раза выше, чем для американского рынка.

Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».