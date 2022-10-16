Прожить без российского газа. Евросоюз может лишиться топлива из-за потолка цен
Россия не будет поставлять газ в Европу, которая намерена ввести потолок цен. Москва напоминает о нарушении действующих контрактов.
Введение потолка цен на газ приведет к нарушению условий существующих контрактов, что, в свою очередь, повлечет за собой прекращение поставок топлива «Газпромом». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из которой опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Еврокомиссия предложила установить потолок цен на поставки газа из России. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на документ.
Как отметили в ЕК, основная цель Евросоюза — «гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой».
Кроме того, Еврокомиссия предлагает ограничить цены на топливо при производстве электроэнергии. По данным ЕК, это поспособствует снижению цен.
Вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-Заде в программе «Вести» на телеканале «Россия».
По словам вице-премьера, сжиженный природный газ поставляется в Европу из США по ценам в 4 раза выше, чем для американского рынка.
Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».
Занижение в ультимативной форме цен на российский газ противоречит обязательствам контракта, заключённого между Россией и европейскими компаниями. При всём желании европейские лидеры не пойдут на эту меру, понимая, что в этом случае останутся без поставок из России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов.
«Конечно, они хотели бы пойти на такую меру, но не решаются, так как в случае подобного шага Европе придётся пожить без российского газа. Сегодня российский газ занимает лишь 9% от совокупного потребления в Евросоюзе, это исторический минимум. С другой стороны, мы видим отток сжиженного природного газа, и поэтому потребность в российских поставках в IV квартале может превысить значения прошлого квартала. Текущее снижение поставок газа вполне объяснимо — сказались неработоспособность «Северного потока» и то, что «Газпром» теперь не может пользоваться польским участком газопровода «Ямал-Европа». Меры по ультимативному снижению цены противоречат условиям контракта. Условно говоря, пусть Европа походит по рынку, поищет газ за предлагаемую ею цену. Если не найдёт, мы готовы обсудить условия сотрудничества ещё раз», — подчеркнул аналитик.
Владимир Путин пригрозил странам Запада не поставлять «ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут» в том случае, если они примут противоречащие условиям контрактов политические решения по «потолку цен» на энергоносители.
«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост», - высказался российский лидер на Восточном экономическом форуме.
Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Глава государства отметил, что в еврозоне инфляция уже достигла 10%. Страдают, по словам Путина, рядовые европейцы, так как за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза. Президент подчеркнул, что это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, а не спецоперации на Украине.
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