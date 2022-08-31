Миллер заявил о снижении мирового спроса на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ, сообщает РИА Новости.

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По его словам, с начала 2022 года спрос сократился на 40 млрд кубометров, в основном, за счёт стран Евросоюза.

«Давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», - уточнил Миллер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит 300 млрд евро на зелёный переход с целью отказа от российских энергоресурсов, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
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