Глава Минэнерго Турции отправится в Россию для обсуждения поставок газа

Министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез отправится 11 октября в Россию для обсуждения вопросов поставок газа в республику. Об этом сообщает ТАСС .

"Завтра господин министр отправится в Россию, в ходе визита состоится ряд контактов по различным темам энергетики, в особенности по вопросам поставок газа. Состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами. Ожидается, что он также примет участие в Российской энергетической неделе", - отметил источник агентства.

Международный форум "Российская энергетическая неделя", намеченный на 12-14 октября, является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума являются Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.

Турция начала замещать газ из РФ поставками из Ирана и Азербайджана

Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием президента России, заместителя председателя правительства Александра Новака, руководителей иностранных энергетических ведомств и международных организаций, глав крупнейших международных и российских энергетических компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообщества

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Турция начала замещать газ из РФ поставками из Ирана и Азербайджана.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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