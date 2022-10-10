Глава Минэнерго Турции отправится в Россию для обсуждения поставок газа
Министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез отправится 11 октября в Россию для обсуждения вопросов поставок газа в республику. Об этом сообщает ТАСС .
"Завтра господин министр отправится в Россию, в ходе визита состоится ряд контактов по различным темам энергетики, в особенности по вопросам поставок газа. Состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами. Ожидается, что он также примет участие в Российской энергетической неделе", - отметил источник агентства.
Международный форум "Российская энергетическая неделя", намеченный на 12-14 октября, является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума являются Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.
Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием президента России, заместителя председателя правительства Александра Новака, руководителей иностранных энергетических ведомств и международных организаций, глав крупнейших международных и российских энергетических компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообщества
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Турция начала замещать газ из РФ поставками из Ирана и Азербайджана.
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