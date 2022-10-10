Глава Минэнерго Турции отправится в Россию для обсуждения поставок газа

Министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез отправится 11 октября в Россию для обсуждения вопросов поставок газа в республику. Об этом сообщает ТАСС .

"Завтра господин министр отправится в Россию, в ходе визита состоится ряд контактов по различным темам энергетики, в особенности по вопросам поставок газа. Состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами. Ожидается, что он также примет участие в Российской энергетической неделе", - отметил источник агентства.

Международный форум "Российская энергетическая неделя", намеченный на 12-14 октября, является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Организаторами форума являются Фонд Росконгресс и Минэнерго РФ при поддержке правительства Москвы.