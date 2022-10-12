Путин заявил о переориентации экспорта российского газа
Россия продолжит обеспечивать стабильность на мировом энергорынке, несмотря на диверсии, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает РИА Новости.
По его словам, продолжится координация в рамках ОПЕК+ для обеспечения предсказуемости рынка.
Глава государства также рассказал о переориентации экспорта российского газа.
Он подчеркнул, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав там хаб для поставок через «Турецкий поток».
«Кроме того, Россия будет поставлять свой газ на мировые рынки через «Силу Сибири» и другие газопроводы», - отметил Путин.
При этом, как подчеркнул российский лидер, Россия продолжит переход на расчеты за поставки энергоресурсов в нацвалютах.
Ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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