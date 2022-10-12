Путин заявил о переориентации экспорта российского газа

«Кроме того, Россия будет поставлять свой газ на мировые рынки через «Силу Сибири» и другие газопроводы», - отметил Путин.

При этом, как подчеркнул российский лидер, Россия продолжит переход на расчеты за поставки энергоресурсов в нацвалютах.

Ранее Владимир Путин заявил, что мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

