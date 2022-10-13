Еврокомиссия призвала еще больше снизить потребление газа
Странам европейского союза необходимо еще больше сократить спрос на газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
По ее словам, Еврокомиссия намерена вести переговоры с поставщиками по вопросу снижения стоимости топлива. Если обсуждение данного вопроса затянется, то ЕС нужно будет прибегнуть к временным мерам ограничения цен на газ, сказала Симсон.
«Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок», — отметила еврокомиссар.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны ЕС запасаются дровами, словно в Средневековье. Он отметил, что от антироссийских санкций страдают рядовые жители стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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