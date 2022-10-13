Еврокомиссия призвала еще больше снизить потребление газа

По ее словам, Еврокомиссия намерена вести переговоры с поставщиками по вопросу снижения стоимости топлива. Если обсуждение данного вопроса затянется, то ЕС нужно будет прибегнуть к временным мерам ограничения цен на газ, сказала Симсон.

«Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок», — отметила еврокомиссар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не виновата в том, что страны ЕС запасаются дровами, словно в Средневековье. Он отметил, что от антироссийских санкций страдают рядовые жители стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

