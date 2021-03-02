Блеф не сработал? Россиянам оставят «ядовитый» доллар

Предложение замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова избавиться от долларовой зависимости – не сенсация и не ноу-хау: и правительство, и ЦБ уже несколько лет занимаются дедолларизацией экономики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она признала, что этот процесс идёт медленно, но подчеркнула, что парламент поддерживает этот важный для суверенитета России вопрос.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», - цитирует РИА Новости Валентину Матвиенко.

Ранее Рябков в интервью американскому информационному агентству Bloomberg призвал сократить роль доллара в любых операциях, назвав его «ядовитым источником враждебных действий». Как именно это следует сделать, дипломат не уточнил. Вместе с тем, по словам Матвиенко, власти стараются укреплять рубль в противовес доллару. В Совфеде считают, что результат уже заметен: всё больше вкладов и кредитов берётся в рублях.

А вот полный отказ от доллара в России сейчас невозможен, заявил телеграм-каналу «Радиточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Заявление Рябков он счёл «политическим блефом».

«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар - нефть - торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия – только что мы потом будем с ним делать?» - отметил он.

По мнению Нечаева, угроза для России исходит не от доллара, а от администрации США, которая, к слову, уже 2 марта может ввести новые санкции из-за Алексея Навального.

Как считают аналитики S&P, ужесточение санкций – один из трёх главных рисков для экономики России в 2021 году наряду с разбалансировкой макрополитики и внутриполитической волатильностью.

Что касается доверия россиян к рублю, то это явление изменчивое. Если локально возможно укрепление российской валюты до 68-70 рублей за доллар, то в будущем возможно ослабление до 80-90 рублей за доллар, говорил НСН экономист Владислав Жуковский.

