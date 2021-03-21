Бывший тесть Николая Баскова коррумпировал губернатора на 31 млн

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки. Помимо губернатора задержаны еще шесть человек, в том числе бывший сенатор от Пензенской области и бывший тесть известного певца Николая Баскова.

По информации следствия, губернатор Белозерцев получил от бывшего тестя и продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей, сообщает телеграм-канал "Радиоточка НСН". Белозерцев, Шпигель и другие фигуранты уголовного дела о превышении должностных полномочий задержаны.

Борис Шпигель известен тем, что продюсировал певца Николая Баскова, который был женат на его дочери. Возглавлял Всемирный конгресс русскоязычного еврейства. Был членом Совета Федерации от Пензенской области.

Взятки губернатору передавались через посредников за предоставление группе компаний «Биотэк», которая принадлежала Шпигелю, конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарственных препаратов для больниц Пензенской области.

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ФОТО: hotgeo.ru
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