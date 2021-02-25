«Политический блеф». Экс-министр экономики поспорил с МИД РФ из-за доллара
Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российская валюта неконкурентна с долларом.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью Bloomberg призвал «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях». Дипломат заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.
В беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что из-за неконкурентности рубля на мировых рынках уйти от расчетов в долларах пока не получится.
«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар - нефть - торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия – только что мы потом будем с ним делать? А рынок нефти сейчас настолько конкурентен, что если мы предложим партнерам не устраивающие их условия, они просто откажутся, и тогда Саудовская Аравия или другие нефтедобывающие страны эту нишу с удовольствием закроют», - предупредил экономист.
Рубль, как добавил Нечаев, не является ведущей мировой валютой и приобрести необходимое для России на него нельзя. Поэтому, заключил экс-министр, подобные заявления всего лишь «политический блеф», как и предупреждение министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС.
«Угроза для России исходит не от доллара, а от администрации США. И если вы хотите избежать санкций со стороны администрации Америки, то нужно бороться не с долларом, а с администрацией», - резюмировал Нечаев.
Помимо уже введенных против России санкций из-за Крыма, администрация Джо Байдена определилась с тремя новыми направлениями «санкционных атак»: из-за дела Навального; из-за хакерских атак на США; из-за нарушения обязательств, касающихся химического оружия.
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