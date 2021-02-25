«Политический блеф». Экс-министр экономики поспорил с МИД РФ из-за доллара

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью Bloomberg призвал «устранить зависимость от ядовитого источника постоянных враждебных действий и сократить роль доллара в любых операциях». Дипломат заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США.

В беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что из-за неконкурентности рубля на мировых рынках уйти от расчетов в долларах пока не получится.

«Все долларовые расчеты в мире идут через коррсчета в американских банках. Для того, чтобы не быть зависимыми от доллара, нужно отказаться от расчета в этой валюте. А вот это решается крайне трудно, потому что российский главный экспортный товар - нефть - торгуется и котируется в долларах. Можно партнерам платить в рублях, юанях, белорусских рублях. Они-то согласятся – Китай и Белоруссия – только что мы потом будем с ним делать? А рынок нефти сейчас настолько конкурентен, что если мы предложим партнерам не устраивающие их условия, они просто откажутся, и тогда Саудовская Аравия или другие нефтедобывающие страны эту нишу с удовольствием закроют», - предупредил экономист.