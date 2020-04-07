Последняя автозаначка. Коронавирус взбодрил авторынок на краю пропасти
Автоэксперт прокомментировал НСН рост продаж автомобилей в России.
Продажи новых легковых автомобилей в России за март превысили показатели прошлого года почти на 23%. В общей сложности было приобретено 160,6 тысяч авто за прошлый месяц. В среднем с начала года продано более 370 тысяч легковых автомобилей, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2019-го. Такие цифры обнародовало агентство «Автостат». Причём, наибольшим спросом в России по-прежнему пользуются отечественные автомобили LADA, за март их приобретено 31 600 штук (+6,6% к тому же месяцу 2019 года).
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН связал повышенный спрос на продукцию автопрома с общей экономической ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, падения нефти и рубля.
«Люди покупают авто, чтобы не пропали деньги, потому что рубль стремительно обесценивается.
Люди покупают авто, чтобы не пропали деньги, потому что рубль стремительно обесценивается.
Пока он ещё что-то стоит, люди, естественно, потянулись в автосалоны. Впрочем, это короткая история. Рубль уже стабилизировался относительно нового уровня, цены тоже постепенно растут. Поэтому ажиотажный спрос в автосалонах, который возник в марте, практически сошёл на нет. Тем более, сейчас из-за карантина многие дилерские центры вообще закрыты, т.е. купить автомобиль нельзя. Компании, которые предлагали машины по подписке, тоже сворачиваются из-за небольшого спроса», – отметил собеседник НСН.
Что касается повышенного интереса покупателей к отечественным автомобилям, то это, по словам автоэксперта, явный признак значительного расслоения российского общества:
«На продукцию ВАЗа спрос держится, потому что это до сих пор самая доступная продукция на российском авторынке. Естественно, спрос на них стабилен. Впрочем, как и на очень дорогие варианты автомобилестроения. В России традиционно спрос не спадает на очень дешёвые и очень дорогие машины.
Средне-ценовой сегмент проваливается, потому что у нас практически нет среднего класса, разве что только на бумаге.
Средне-ценовой сегмент проваливается, потому что у нас практически нет среднего класса, разве что только на бумаге. Сейчас наступают совсем не лучшие времена и, в первую очередь, для среднего класса, поэтому людям станет не до крупных приобретений. Кроме того, порядка трети трудоспособного населения России работает на средних и малых частных предприятиях, которые, в отличие от бюджетников, практически не защищены».
По данным «Автостата», значительно (+35%) увеличились в марте также продажи южнокорейского бренда Kia, а вслед за ним и Hyundai (+29%). Также пользовались спросом Renault и Volkswagen. В топ-10 вошли Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz.
Самыми продаваемыми моделями оказались Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Volkswagen Polo.
Между тем, автопроизводители возобновляют работу в России, несмотря на нерабочие дни. В их числе – КамАЗ, АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ», Mazda Sollers, Mercedes-Benz. Им разрешено перезапустить конвейеры как системообразующим предприятиям. На всех автосборочных предприятиях соблюдаются меры профилактики коронавируса.
Одновременно российские автодилеры прогнозируют резкий рост цен на машины и падение спроса – готовятся к закрытию 50% салонов и массовым увольнениям.
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