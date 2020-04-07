Последняя автозаначка. Коронавирус взбодрил авторынок на краю пропасти

Пока он ещё что-то стоит, люди, естественно, потянулись в автосалоны. Впрочем, это короткая история. Рубль уже стабилизировался относительно нового уровня, цены тоже постепенно растут. Поэтому ажиотажный спрос в автосалонах, который возник в марте, практически сошёл на нет. Тем более, сейчас из-за карантина многие дилерские центры вообще закрыты, т.е. купить автомобиль нельзя. Компании, которые предлагали машины по подписке, тоже сворачиваются из-за небольшого спроса», – отметил собеседник НСН.

Что касается повышенного интереса покупателей к отечественным автомобилям, то это, по словам автоэксперта, явный признак значительного расслоения российского общества: