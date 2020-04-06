Шкуматов: Коронавирус спровоцировал развитие роботизированного транспорта

Петр Шкуматов: «Но это может быть временный успех, потому что зачем покупать автомобиль, если на нем нельзя ездить из-за коронавируса. В том числе, трафик машин на платных трассах снизился на треть. А это очень серьезное падение междугородних сообщений, такого не наблюдалось даже после кризиса 2008 года», — отмечает автоэксперт в эфире НСН.

