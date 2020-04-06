Шкуматов: Коронавирус спровоцировал развитие роботизированного транспорта

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

1

Столичных водителей останавливают для уточнения цели их поездки

В Москве полицейские теперь могут останавливать водителей, чтобы уточнять их цель поездки. В другой район столицы можно поехать только в случае серьезной необходимости. Рекомендуется носить с собой удостоверение личности. Штраф за нарушение режима самоизоляции для физлиц составляет 4-5 тысяч рублей.

Петр Шкуматов: «Вообще, вся эта история с коронавирусом очень сильно увеличила внимание и разработки в области роботизированного транспорта. Роботы не болеют коронавирусом, и поэтому президент России Владимир Путин дал правительству поручения по тестированию и поэтапному вводу беспилотных автомобилей в эксплуатацию на дорогах общего пользования. Поручение должно быть выполнено до 31 мая», — рассказывает слушателям НСН Петр Шкуматов. 

2

Эпидемия пробудила интерес к онлайн-продажам автомобилей

Эпидемия коронавируса пробудила интерес к онлайн-продажам автомобилей, позволяющим обойтись без посещения дилерского центра. Китайская Geely первой перешла на дистанционную продажу.

Петр Шкуматов: «Но это может быть временный успех, потому что зачем покупать автомобиль, если на нем нельзя ездить из-за коронавируса. В том числе, трафик машин на платных трассах снизился на треть. А это очень серьезное падение междугородних сообщений, такого не наблюдалось даже после кризиса 2008 года», — отмечает автоэксперт в эфире НСН.

3

Падение авторынка в 2020 году составит 14 процентов

Эксперты прогнозируют падение мирового авторынка на 14 процентов в 2020 году.

Петр Шкуматов: «Согласно их ожиданиям, наиболее существенно спрос на автомобили упадет в Западной Европе», — говорит он НСН.

4

В Независимом топливном союзе просят у государства поддержки отрасли

Спрос на бензин может упасть из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом предупредили в Независимом топливном союзе, а также попросили правительство поддержать отрасль, так как от топлива зависят и поставки товаров первой необходимости.

Петр Шкуматов: «Все логично, чем меньше спрос на автомобили, тем меньше спрос на топливо. Правда ответа от правительства пока не поступило», — комментирует в интервью НСН Петр Шкуматов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Пётр ШкуматовАвторские НовостиАвтомобили