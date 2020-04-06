Шкуматов: Коронавирус спровоцировал развитие роботизированного транспорта
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Столичных водителей останавливают для уточнения цели их поездки
В Москве полицейские теперь могут останавливать водителей, чтобы уточнять их цель поездки. В другой район столицы можно поехать только в случае серьезной необходимости. Рекомендуется носить с собой удостоверение личности. Штраф за нарушение режима самоизоляции для физлиц составляет 4-5 тысяч рублей.
Петр Шкуматов: «Вообще, вся эта история с коронавирусом очень сильно увеличила внимание и разработки в области роботизированного транспорта. Роботы не болеют коронавирусом, и поэтому президент России Владимир Путин дал правительству поручения по тестированию и поэтапному вводу беспилотных автомобилей в эксплуатацию на дорогах общего пользования. Поручение должно быть выполнено до 31 мая», — рассказывает слушателям НСН Петр Шкуматов.
Эпидемия пробудила интерес к онлайн-продажам автомобилей
Эпидемия коронавируса пробудила интерес к онлайн-продажам автомобилей, позволяющим обойтись без посещения дилерского центра. Китайская Geely первой перешла на дистанционную продажу.
Петр Шкуматов: «Но это может быть временный успех, потому что зачем покупать автомобиль, если на нем нельзя ездить из-за коронавируса. В том числе, трафик машин на платных трассах снизился на треть. А это очень серьезное падение междугородних сообщений, такого не наблюдалось даже после кризиса 2008 года», — отмечает автоэксперт в эфире НСН.
Падение авторынка в 2020 году составит 14 процентов
Эксперты прогнозируют падение мирового авторынка на 14 процентов в 2020 году.
Петр Шкуматов: «Согласно их ожиданиям, наиболее существенно спрос на автомобили упадет в Западной Европе», — говорит он НСН.
В Независимом топливном союзе просят у государства поддержки отрасли
Спрос на бензин может упасть из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом предупредили в Независимом топливном союзе, а также попросили правительство поддержать отрасль, так как от топлива зависят и поставки товаров первой необходимости.
Петр Шкуматов: «Все логично, чем меньше спрос на автомобили, тем меньше спрос на топливо. Правда ответа от правительства пока не поступило», — комментирует в интервью НСН Петр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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