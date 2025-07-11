Жители Москвы наблюдали «Оленью Луну»

Необычное астрономическое явление наблюдалось в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

Луну впервые включили в список находящихся под угрозой культурных объектов

Оно называется «Оленья Луна». Так принято называть июльское полнолуние.

Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.

В марте россияне наблюдали кровавую луну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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