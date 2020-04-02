Депутат Лысаков раскритиковал рекомендации ЦОДД по дезинфекции авто

«Во-первых, хочется отметить, что сегодня нет запретов на передвижение для водителей. У нас не объявлена чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение. Во-вторых, к российским водителям ЦОДД никакого отношения не имеет. Он должен заниматься организацией дорожного движения, что он делает из рук вон плохо, к сожалению, полностью коммерциализировав этот процесс. Их задача – собрать как можно больше денег с жителей Москвы и гостей столицы. Поэтому заумные рекомендации им лучше оставить при себе. Что значит постоянно обрабатывать автомобиль? А каким образом, с наружной стороны или с внутренней? Что значит не сажать в машину чужих людей? Если человеку нужно кого-то довезти, то для этого автомобиль и предназначен. И это безопаснее, нежели отправить своих родственников в общественный транспорт. Водители не сажают посторонних людей в машину, а сажают тех, кого посчитают нужным. А санитарные нормы адекватные люди и так выполняют. Еще до коронавируса я всегда, если жал кому-то руки, брал наличные, садясь в машину, я протирал руль и рычаг коробки передач, обрабатываю руки. Это правило я соблюдаю уже много лет. Так что такие советы ни о чем, лишь поставить галочку и сделать умное выражение лица. Если человек не понимает, эта рекомендация пройдет мимо него. Если человек соображает хотя бы немного, он и так сейчас все обрабатывает и пытается ограничить контакты. Конечно, меры предосторожности нужно соблюдать, но они известны и без подсказки ЦОДД», – заявил парламентарий.

Вячеслав Лысаков также не одобрил предложение депутатов Мосгордумы по введению штрафов для автомобилистов-нарушителей карантина. Речь идет о санкциях в размере 4 тысяч рублей. По словам депутата, такая инициатива противоречит федеральному законодательству.

«Никто не возражает против усиления мер профилактики и предупреждения распространения коронавируса, но делать это надо законными методами. А Мосгордума приняла законы о штрафах и об эвакуации автомобилей, которые противоречат федеральному законодательству. Вносить изменения в федеральный закон региональным законом недопустимо. Из-за нарушения законотворчества отношения двоякое. С одной стороны, принимать меры необходимо, но делать надо законными путями», – говорит он.

Ранее первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН также раскритиковал вносимые поправки и предложения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.

