Авторынку России предсказали крах в апреле
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что март 2020 года - последний срок приобретения авто по прежним ценам.
После резкого роста спроса на новые автомобили, покупкой которых россияне пытались сохранить свои рублевые сбережения, ажиотаж также стремительно пошел на спад. Сегодня поток людей в автосалонах упал на 40 процентов. Об этом сообщают автодилеры и автопроизводители.
В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что в марте прирост продаж еще будет наблюдаться, так как в текущем месяце машины пока можно купить по прежним ценам, так как уже в апреле произойдет падение рынка.
«Интерес пока еще довольно высок. Сейчас можно купить автомобили по прежним ценам, которые изменятся через несколько недель. Поэтому, по итогам марта, прирост продаж, как мне кажется, будет. Это стандартная ситуация. Все понимают, что через условный месяц будет плюс десять процентов от нынешней цены. Для тех, кто собирался купить автомобиль, сейчас лучшее время для покупки. Неминуемо повышение цен на автомобили будет происходить в условиях жёсткого экономического кризиса, девальвации рубля. Это ведет к падению рынка не прям сейчас, а в апреле и последующие месяцы», – говорит он.
Но если анализировать ситуацию на авторынке не только за последние недели, то автоэксперт отмечает тенденцию нескольких последних лет – в России не растет рынок ни в старом, ни в новом сегменте автомобилей.
«Это говорит только о том, что у населения, к сожалению, деньги кончились. У людей удлиняется срок владения автомобилем. Если до 2014 года в столице средний срок владения был чуть более четырех лет, то сейчас он приближается к семи годам», – комментирует специалист.
Ранее Игорь Моржаретто в беседе с НСН рассказал о катастрофическом обвале мирового авторынка из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам февраля падение автопроизводства составило чуть ли ни 90 процентов.
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