Америка – Россия - Украина. Автоэксперт рассказал о влиянии политики на авторынок

«Есть политика, которая часто портит отношения и есть бизнес. Даже в самые тяжелые времена на Украине продавались российские автомобили, потому что они по соотношению цена – качество на постсоветском рынке лучшие. Хотя, наверное, есть люди там, которые возмущаются покупкам российских автомобилей. Но их всегда хотели и покупали, несмотря на то, что отношения были плохими, сложными и так далее. Тут просто нужно понимать, что людям выгодно, а что нет. У нас в стране тоже есть те, кто пренебрежительно относится к американским автомобилям в России. Но какое отношение имеют американские машины к политике американского президента?», - сказал Моржаретто и уточнил, что сборка автомобилей на заводе, входящем в корпорацию «Укравто», нацелена именно на украинский рынок. При этом, до «событий 2014 года на Украине собирали автомобили LADA на пяти площадках, настолько они были популярны».

Говоря о собственном производстве Запорожского автозавода, собеседник НСН отметил, что окончание производства «Запорожцев» было связано с экономикой и законодательством Украины.

«Завод был очень даже неплохой, но в силу ошибок в их налоговом законодательстве он оказался на грани банкротства и умер», - поделился автоэксперт.

Как пишет Z-City, например, хэчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях – с 1,6- и 1,8-литровым бензиновым двигателями. Автомобили выходят на рынок по цене в 284 580 гривен (764 тыс. рублей) и 344 000 гривен (920 тыс. рублей), соответственно. LADA Largus и LADA Vesta собираются на Украине только с двигателем объемом в 1,6 литров. Стоимость этих авто составляет 307 440 гривен (823 тыс. рублей) и 281 820 гривен (754 тыс. рублей), соответственно.

Совместные работы АвтоВАЗа и Запорожского автозавода начались еще в августе 2019 года. Тогда первые 12 комплектов автомобилей Largus и XRay поступили для обучения сборке местного профессионального коллектива.











