Шкуматов оценил состояние авторынка на фоне падения рубля

Петр Шкуматов : «В России все по-прежнему. И даже незначительный рост продаж новых авто в феврале не спасает картину. Для завершения, стоит упомянуть, что четверть россиян решили отложить покупку нового автомобиля в связи с нестабильностью рубля как валюты и распространения коронавируса», – подытоживает Петр Шкуматов в беседе с НСН .

В России по состоянию на начало этого года насчитывается почти 43 миллиона машин. Преобладают автомобили, изготовленные до 2010 года, подсчитали аналитики в «Автостат Инфо».

Петр Шкуматов : «Здесь все наоборот. Авторынок просто рухнул камнем на дно, вы только вслушайтесь в эту цифру – почти на восемьдесят процентов. Это катастрофа», – говорит он НСН .

В Китае, где авторынок в феврале рухнул на 79 процентов, местные автопроизводители просят правительство о мерах поддержки отрасли.

Петр Шкуматов : «Неожиданно. Но, вероятно, такой рост продаж связан с паникой из-за падения рубля. Ведь к концу 2020 года цены на автомобили могут вырасти на десять или даже пятнадцать процентов», – комментирует он для НСН .

В феврале текущего года в Москве было продано на 9 процентов новых автомобилей больше, чем годом ранее в этот же период. Самым популярным автомобилем стал Nissan Qashqai.

Петр Шкуматов : «Это на самом деле хорошая новость. Потому что существующая методика проверки заправок настолько устарела, что не позволяет выявить жуликов совсем. Новый метод проверок позволит, при правильном применении, конечно же, навести порядок в этой сфере, что пойдет на пользу всем нам», – отмечает автоэксперт в эфире НСН .

Полисы ОСАГО подорожают для тех автолюбителей, которые грубо нарушают ПДД. Среди них: проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречку, а также пьяное вождение. При этом нарушения, зафиксированные камерами, на цену полиса не повлияют.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.