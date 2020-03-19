Шкуматов оценил состояние авторынка на фоне падения рубля
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Полисы ОСАГО подорожают для грубых нарушителей ПДД
Полисы ОСАГО подорожают для тех автолюбителей, которые грубо нарушают ПДД. Среди них: проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречку, а также пьяное вождение. При этом нарушения, зафиксированные камерами, на цену полиса не повлияют.
Петр Шкуматов: «Большинство опрошенных нами автовладельцев такие изменения считаю справедливыми и давно назревшими», – делится со слушателями НСН Пётр Шкуматов.
Бороться с недоливом на АЗС будут по-новому
Власти с 2021 года начнут бороться с недоливом на АЗС с помощью «тайных покупателей».
Петр Шкуматов: «Это на самом деле хорошая новость. Потому что существующая методика проверки заправок настолько устарела, что не позволяет выявить жуликов совсем. Новый метод проверок позволит, при правильном применении, конечно же, навести порядок в этой сфере, что пойдет на пользу всем нам», – отмечает автоэксперт в эфире НСН.
В феврале количество купленных авто увеличилось
В феврале текущего года в Москве было продано на 9 процентов новых автомобилей больше, чем годом ранее в этот же период. Самым популярным автомобилем стал Nissan Qashqai.
Петр Шкуматов: «Неожиданно. Но, вероятно, такой рост продаж связан с паникой из-за падения рубля. Ведь к концу 2020 года цены на автомобили могут вырасти на десять или даже пятнадцать процентов», – комментирует он для НСН.
В Китае рухнул авторынок
В Китае, где авторынок в феврале рухнул на 79 процентов, местные автопроизводители просят правительство о мерах поддержки отрасли.
Петр Шкуматов: «Здесь все наоборот. Авторынок просто рухнул камнем на дно, вы только вслушайтесь в эту цифру – почти на восемьдесят процентов. Это катастрофа», – говорит он НСН.
Определен возраст большинства машин в России
В России по состоянию на начало этого года насчитывается почти 43 миллиона машин. Преобладают автомобили, изготовленные до 2010 года, подсчитали аналитики в «Автостат Инфо».
Петр Шкуматов: «В России все по-прежнему. И даже незначительный рост продаж новых авто в феврале не спасает картину. Для завершения, стоит упомянуть, что четверть россиян решили отложить покупку нового автомобиля в связи с нестабильностью рубля как валюты и распространения коронавируса», – подытоживает Петр Шкуматов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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