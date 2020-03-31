Чуть менее возмутительно! Автоэксперт об изменениях в техосмотре

«Они просто делают это новое положение о техосмотре чуть менее возмутительным. В принципе, все, что происходит с техосмотром, находится по ту сторону добра и зла – наблюдение за наблюдателями и так далее. С моей точки зрения, к безопасности на дорогах это никакого отношения не имеет. Потому что эта система не продумана. Элементарно было бы присмотреться, как это происходит в развитых странах и по этому образу и подобию выстроить систему», - сказал Осипов.

По новым правилам раз в год также должны будут проходить техосмотр легковые такси, автобусы, грузовые автомобили для перевозки пассажиров (где более восьми сидений без водительского) в возрасте не более пяти лет. В эту же категорию попали и грузовые машины с массой не более 3,5 тонн, транспортные средства со специальными световыми и звуковыми сигналами, транспорт автошкол.

Чаще других техосмотр будут проходить легковые такси и другие вышеперечисленные старше пяти лет – каждые шесть месяцев.

«И мне кажется, это правильное решение, особенно сейчас, когда многим просто не до техосмотра [в связи с ситуаций по коронавирусу]. Мне это представляется несвоевременно», - заключил собеседник НСН.

Отметим, ранее техосмотр должны были проходить автомобили всех классов, а также грузовые машины до 3,5 тонн, мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы уже после трех лет.

Ранее НСН сообщала, что вступление в силу законопроекта об изменении процедуры ТО может быть перенесено на неопределённый срок. Причина тому – пандемия коронавируса и последовавшее за ней осложнение экономической ситуации.



