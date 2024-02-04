Политический бандитизм: В Москве отреагировали на планы ЕС в отношении замороженных активов РФ

По данным издания, замороженные в Европе российские активы будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. Это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами.

Бельгия ведет себя достаточно активно в вопросах, связанных с российскими средствами, оставшимися на Западе. В 2024 году страна планирует передать Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание La Libre. Газета ссылается на министра обороны Бельгии Людивина Дедондера.

«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», - сказано в публикации.