Политический бандитизм: В Москве отреагировали на планы ЕС в отношении замороженных активов РФ
Россия никогда не согласится на какое-либо использование активов, замороженных на Западе, если подразумевается конфискация под любым предлогом.
Правительство Бельгии ознакомило представителей Запада и стран G7 с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины, используя активы России в качестве залога, сообщает Financial Times.
По данным издания, замороженные в Европе российские активы будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. Это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами.
Бельгия ведет себя достаточно активно в вопросах, связанных с российскими средствами, оставшимися на Западе. В 2024 году страна планирует передать Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание La Libre. Газета ссылается на министра обороны Бельгии Людивина Дедондера.
«Речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», - сказано в публикации.
Россия никогда не согласится на сценарии, подразумевающие конфискацию российских замороженных активов. Такое мнение 3 февраля выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела», — заявил он в интервью Lenta.ru.
Также Карасин подчеркнул, что Россия делает выводы, которые соответствуют шагам Запада.
Так, только в ФРГ в настоящее время остаются замороженными российские активы на сумму €4,1 млрд, заявил статс-секретарь министерства финансов Германии Флориан Тонкар, сообщает Lenta.ru.
По его словам, эта сумма включает денежные средства и экономические ресурсы граждан и организаций, включенных в санкционные списки ЕС, так и внутренние активы Банка России, на которые распространяется запрет на операции.
Всего в европейских банках находится около $200 млрд замороженных российских активов. До настоящего времени односторонняя конфискация российских средств в ЕС не находила активной поддержки. По общим оценкам, объем замороженных российских средств на Западе $300 млрд.
Рассмотрение вопроса конфискации замороженных активов на уровне G7 подтвердила и министр финансов США Джанет Йеллен, сообщило Bloomberg. Она подчеркнула, что Вашингтон пока не принял соответствующее решение.
В интервью НСН экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что конфискованные российские активы можно будет вернуть только через полвека, а решение этого вопроса начнется только после завершения спецоперации. Вместе с тем Дубинин заверил, что угрозы разморозки российских активов звучат регулярно, опасаться их не стоит.
«Эти заявления делаются регулярно. Пока никто не предложил точной юридической формулировки, закона, кроме простого решения, которое не будет опираться на международное и внутреннее право. Такое решение будет отвергать неприкосновенность частной собственности. Доверие к евро и доллару США как к резервным валютам и так сильно подорвано в результате санкций. А такое решение переводит это все в режим эскалации не только в отношении России, а в отношении всех инвесторов зарубежных. Это не секрет для европейских финансистов, политиков. Поэтому я думаю, что простого решения для грубой конфискации не будет. Но сегодня все возможно», — отметил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов странами Запада может привести к серьезным последствиям. Во внешнеполитическом ведомстве считают такие действия посягательством «на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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