Евросоюз поддержал введение налога на прибыль от замороженных российских активов

Источники издания уточняют, что министры иностранных дел альянса одобрили план заработка на активов, эта тема будет обсуждаться в течение недели среди послов государств-членов Евросоюза. По предварительной оценке, подобная схема будет приносить Европе три миллиарда евро ежегодно.

Антироссийские санкции привели к заморозке активов Центробанка России на общую сумму около 260 миллиардов евро, большая часть из которых размещена в больгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году площадка заработала на активах около трех миллиардов евро, которые планируется передать Украине.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пришел к согласию касаемо использования заблокированных активов России для помощи Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

