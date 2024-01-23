Евросоюз поддержал введение налога на прибыль от замороженных российских активов
Лидеры стран Евросоюза поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов. Об это пишет агентство Bloomberg.
Источники издания уточняют, что министры иностранных дел альянса одобрили план заработка на активов, эта тема будет обсуждаться в течение недели среди послов государств-членов Евросоюза. По предварительной оценке, подобная схема будет приносить Европе три миллиарда евро ежегодно.
Антироссийские санкции привели к заморозке активов Центробанка России на общую сумму около 260 миллиардов евро, большая часть из которых размещена в больгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году площадка заработала на активах около трех миллиардов евро, которые планируется передать Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пришел к согласию касаемо использования заблокированных активов России для помощи Украине. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru