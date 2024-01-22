Боррель: в ЕС договорились об использовании замороженных активов РФ для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны - члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украине, сообщило агентство ТАСС.

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По словам Борреля, ЕС перейдет к последнему этапу работы над возможностью использовать заблокированные активы.

«У нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов от замороженных активов РФ», - сказал руководитель внешнеполитического офиса Евросоюза.

По информации агентства Reuters, Запад пока не готов передать Украине замороженные российские активы. В качестве альтернативы США и Евросоюз рассматривают выпуск Киевом «репарационных облигаций», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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