Боррель: в ЕС договорились об использовании замороженных активов РФ для Украины

По словам Борреля, ЕС перейдет к последнему этапу работы над возможностью использовать заблокированные активы.

«У нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов от замороженных активов РФ», - сказал руководитель внешнеполитического офиса Евросоюза.

По информации агентства Reuters, Запад пока не готов передать Украине замороженные российские активы. В качестве альтернативы США и Евросоюз рассматривают выпуск Киевом «репарационных облигаций», передает «Радиоточка НСН».

