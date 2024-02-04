СМИ: Запад хочет применить российские активы для выпуска долговых обязательств Киева
Правительство Бельгии ознакомило представителей Запада и стран G7 с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины, используя активы России в качестве залога, сообщает Financial Times.
По данным издания, замороженные в Европе российские активы будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. Это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами.
Ранее стало известно, что Европейский союз не сможет передать прибыль от заблокированных российских активов за 2023 год. ЕС только сейчас начал разработку законодательства, на основе которого может передать прибыль от российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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