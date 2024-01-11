Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский указал на отсутствие «ощутимого результата» от использования заблокированных активов России в пользу Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой Латвии Эдгаром Ринкевичем, пишет РИА Новости.
Зеленский обратил внимание, что Евросоюз до сих пор не принял законодательные решения по замороженным российским валютным резервам. Он отметил, что первый шаг сделала Бельгия, которая решила передать Украине 1,7 миллиарда евро дохода от заблокированных средств.
По словам Зеленского, Киев заинтересован в получении 250-300 миллиардов евро российских резервов.
После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сумму 300 миллиардов евро. Около 200 находятся в Евросоюзе.
Администрация президента США Джо Байдена поддержала закон, позволяющий конфисковать замороженные валютные резервы РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: жительница Петербурга получила сотрясение при сходе снега с крыши
- Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Пензенской области
- В Белгороде автобусные остановки начали укреплять мешками с песком
- Госдеп не подтвердил возобновление США импорта нефти из России
- Инфляция в Аргентине превысила 210%
- В Москве начались съемки продолжения сериала «Молодежка»
- Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Толстого
- Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4
- Русскую школу в Финляндии закроют из-за сокращения числа учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru