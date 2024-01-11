Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ

Зеленский обратил внимание, что Евросоюз до сих пор не принял законодательные решения по замороженным российским валютным резервам. Он отметил, что первый шаг сделала Бельгия, которая решила передать Украине 1,7 миллиарда евро дохода от заблокированных средств.

По словам Зеленского, Киев заинтересован в получении 250-300 миллиардов евро российских резервов.

После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сумму 300 миллиардов евро. Около 200 находятся в Евросоюзе.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала закон, позволяющий конфисковать замороженные валютные резервы РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

