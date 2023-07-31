Экс-глава ЦБ: России потребуется больше 50 лет, чтобы вернуть замороженные активы

Вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет, необходимо фиксировать объем претензий, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН.

Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках подготовки новых санкций против Москвы сосредоточится на создании правовой базы для конфискации замороженных активов ЦБ России. По оценкам Еврокомиссии, заблокировано свыше €200 млрд. Дубинин рассказал о последствиях такого решения.