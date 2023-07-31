Экс-глава ЦБ: России потребуется больше 50 лет, чтобы вернуть замороженные активы
Сергей Дубинин заявил НСН, что Евросоюз может «придумать» юридическую основу для конфискации замороженных активов ЦБ России.
Вернуть конфискованные российские активы можно будет только через десятки лет, необходимо фиксировать объем претензий, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в интервью НСН.
Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках подготовки новых санкций против Москвы сосредоточится на создании правовой базы для конфискации замороженных активов ЦБ России. По оценкам Еврокомиссии, заблокировано свыше €200 млрд. Дубинин рассказал о последствиях такого решения.
«Эти заявления делаются регулярно. Пока никто не предложил точной юридической формулировки, закона, кроме простого решения, которое не будет опираться на международное и внутреннее право. Такое решение будет отвергать неприкосновенность частной собственности. Доверие к евро и доллару США как к резервным валютам и так сильно подорвано в результате санкций. А такое решение переводит это все в режим эскалации не только в отношении России, а в отношении всех инвесторов зарубежных. Это не секрет для европейских финансистов, политиков. Поэтому я думаю, что простого решения для грубой конфискации не будет. Но сегодня все возможно», - отметил он.
По его словам, Москва в таком случае будет фиксировать объем претензий, а решать вопрос возвращения активов можно будет только после завершения спецоперации.
«Реакция российских властей в таком случае будет отложена до более дальних времен в надежде на то, что эти решения по частям будут отыгрываться после окончания конфликта. Это станет темой для переговоров. В немедленном режиме надо четко зафиксировать сам объем претензий. Например, целый ряд займов, которые сделала Российская империя, разместив свои облигации во Франции, был после 1917 года конфискован, грубо говоря. Урегулировать этот вопрос удалось только в 1995 году. Можно готовиться примерно к такой дистанции», - заключил собеседник НСН.
Берлин не спешит передавать замороженные российские активы Киеву, но заставит олигархов из РФ сделать это «добровольно», заявил ранее немецкий политолог Александр Рар «Радиоточкое НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мятежники в Нигере: И. о. премьера разрешил Франции наносить удары по стране
- Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется на 2 августа
- Песков: В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
- Песков назвал актами отчаяния атаки беспилотников на Москву и область
- Гладков: ВСУ обстреляли пункт пропуска Шебекино
- ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31
- МЧС: В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек
- Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до четырех
- Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
- Владелец IKEA и «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru