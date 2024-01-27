Глава ЦБ Италии предупредил о последствиях для евро после конфискации прибыли от российских активов

Конфискация прибыли от российских активов в Евросоюзе отрицательно скажется на евро, считает глава Центробанка Италии Фабио Панетта.

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Когда валюта становится оружием, она оказывается менее привлекательной и возникают альтернативы. Это - часть «повторяющейся игры» в международных отношения, сообщает Financial Times.

Панетта также обратил внимание на то, что китайский юань потеснил позиции евро в качестве мировой валюты.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщило, что Европейскому союзу придется отказаться от идеи конфисковать заблокированные активы Банка России. Агентство указало на отсутствие согласия между странами - членами Евросоюза относительно возможной конфискации, передает «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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