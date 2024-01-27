Глава ЦБ Италии предупредил о последствиях для евро после конфискации прибыли от российских активов

В РФ делается всё для того, чтобы быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости

Крепкую семью считают самой важной ценностью две трети жителей РФ

Присяжные в федеральном суде Нью-Йорка обязали Трампа выплатить колумнистке Элизабет Джин Кэрролл более $83 млн за клевету

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Москву после морозных выходных придет оттепель