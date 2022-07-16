Поехали? Эксперты авторынка отреагировали на упрощение ввоза импортных машин
Эксперты авторынка скептически оценили перспективы продаж машин в России из-за падения покупательской способности и неуверенности дилеров.
Кабмин РФ упростил существующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых в страну из-за границы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте кабмина. Упрощенный порядок регистрации вводится на срок до 1 февраля 2023 года.
Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» россияне покупают иномарки неохотно, в том числе из-за опасений насчет дальнейшего обслуживания.
«Сегодня какие есть автомобили, те и покупают. Остатки Skoda, Toyota, китайские, корейские, российские. Продажи небольшие. Июнь, хоть и лучше, чем май, но рынок падает. Люди хотят понимать, как они потом будут обслуживать автомобили, есть проблемы с запчастями», - заключила Арабаджи.
Основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что импорт легковых автомобилей из Китая в Россию заметно сократился из-за больших проблем с логистикой и боязни китайских брендов вторичных санкций.
«Есть проблема с логистикой. По одному из китайских брендов проблема будет решена к июлю, они уже нашли новый канал поставки и договорились. Раньше вся логистика строилась через Европу. Машины приходили огромными кораблями в Европу, а оттуда уже в Санкт-Петербург. Сейчас этот канал полностью перекрыт. Требуется время на перенастройку. Плюс надо понимать, что часть китайских брендов ведет себя крайне осторожно с точки зрения вторичных санкций. Правда, это не касается тех брендов, которые активно присутствуют на российском рынке», - сказал Мосеев.
Олег Мосеев заявил в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что дилерам сейчас не нужен высокий спрос.
«Стимулировать спрос можно, когда у тебя есть понимание, что будут автомобили… Цены выросли, потому что при ограниченном предложении работает рыночная составляющая. При этом дилеры развивают и продажи автомобилей с пробегом, а также расширяют предложения по сервисному постгарантийному обслуживанию, пытаясь как-то стабилизировать ситуацию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников в эфире НСН указал на отсутствие запчастей для новых автомобилей.
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