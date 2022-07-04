«Дешевые оригиналы»: Параллельный импорт может снизить цены на запчасти для BMW

Цены на запчасти скорректируются, но не ниже уровня января, сказала в эфире НСН Татьяна Арабаджи, а Максим Третьяков объяснил появление Lego в «параллельном списке».

Поставки оригинальных запчастей для BMW по параллельному импорту могут привести к корректировке цен и даже их снижению, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Ранее стало известно, что Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта. В него добавили продукцию BMW, Lego и Siemens, отмечает Forbes.

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«С автомобилями есть сложность с получением ПТС по параллельного импорту, с запчастями попроще. Они будут закупаться на свободном рынке. Они и раньше поступали, и были оригинальные запчасти дешевле, чем у официальных дилеров. Но с другой стороны, нужно организовывать доставку, а она сейчас проблематична. Не все согласны продавать российским компаниям, везти в Россию, страховать, поэтому пока сложно сказать стопроцентно, что запчасти подешевеют. Может быть коррекция цен, потому что они сильно скакнули в марте-апреле, а потом мы увидели некоторое снижение цен на запчасти в мае-июне. Скорее, можно говорить о коррекции цен, но ожидать, что они снизятся по сравнению с январем, не стоит. Цены будут зависеть от того, во сколько будет обходиться доставка, растаможка запчастей или автомобилей, что будет с рублем и от ряда других вещей», - сказала Арабаджи.

При этом она подтвердила, что с каждым днем запчастей для автомобилей становится все меньше.

«В целом остатки автомобилей распродаются, производство отстает от объемов, которые были до февраля, есть проблема с наличием автомобилей, особенно популярных в приятных комплектациях. Также есть проблемы с запчастями, особенно если мы говорим об оригинальных. Их импорт по многим брендам прекращен, что-тот есть на складах, оно продается, но с каждым днем запчастей все меньше и меньше. Так что параллельный импорт вполне логичен, надо же как-то обслуживать автомобили. Изначально был перечень других марок, сейчас его, видимо, расширяют по необходимости», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков указал НСН, что товары Lego крайне сложно заместить другими.

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«Я могу рассуждать, как потребитель. Lego это популярный детский конструктор и, наверное, в разделе товаров для детей очень важная позиция. Замещать такой товар достаточно сложно, потому что там очень много концептуала. Кубики-то, наверное, можно сделать, но надо, чтобы они собирались с правильной историей. Подозреваю, что это связано с насыщением рынка детских изделий», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее гендиректор сети сервисных центров по ремонту мобильных телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова говорила НСН, что параллельный импорт решил проблемы с запчастями для мобильных телефонов, и их нехватки нет.

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