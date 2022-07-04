«Дешевые оригиналы»: Параллельный импорт может снизить цены на запчасти для BMW
Цены на запчасти скорректируются, но не ниже уровня января, сказала в эфире НСН Татьяна Арабаджи, а Максим Третьяков объяснил появление Lego в «параллельном списке».
Поставки оригинальных запчастей для BMW по параллельному импорту могут привести к корректировке цен и даже их снижению, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Ранее стало известно, что Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта. В него добавили продукцию BMW, Lego и Siemens, отмечает Forbes.
«С автомобилями есть сложность с получением ПТС по параллельного импорту, с запчастями попроще. Они будут закупаться на свободном рынке. Они и раньше поступали, и были оригинальные запчасти дешевле, чем у официальных дилеров. Но с другой стороны, нужно организовывать доставку, а она сейчас проблематична. Не все согласны продавать российским компаниям, везти в Россию, страховать, поэтому пока сложно сказать стопроцентно, что запчасти подешевеют. Может быть коррекция цен, потому что они сильно скакнули в марте-апреле, а потом мы увидели некоторое снижение цен на запчасти в мае-июне. Скорее, можно говорить о коррекции цен, но ожидать, что они снизятся по сравнению с январем, не стоит. Цены будут зависеть от того, во сколько будет обходиться доставка, растаможка запчастей или автомобилей, что будет с рублем и от ряда других вещей», - сказала Арабаджи.
При этом она подтвердила, что с каждым днем запчастей для автомобилей становится все меньше.
«В целом остатки автомобилей распродаются, производство отстает от объемов, которые были до февраля, есть проблема с наличием автомобилей, особенно популярных в приятных комплектациях. Также есть проблемы с запчастями, особенно если мы говорим об оригинальных. Их импорт по многим брендам прекращен, что-тот есть на складах, оно продается, но с каждым днем запчастей все меньше и меньше. Так что параллельный импорт вполне логичен, надо же как-то обслуживать автомобили. Изначально был перечень других марок, сейчас его, видимо, расширяют по необходимости», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков указал НСН, что товары Lego крайне сложно заместить другими.
«Я могу рассуждать, как потребитель. Lego это популярный детский конструктор и, наверное, в разделе товаров для детей очень важная позиция. Замещать такой товар достаточно сложно, потому что там очень много концептуала. Кубики-то, наверное, можно сделать, но надо, чтобы они собирались с правильной историей. Подозреваю, что это связано с насыщением рынка детских изделий», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее гендиректор сети сервисных центров по ремонту мобильных телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова говорила НСН, что параллельный импорт решил проблемы с запчастями для мобильных телефонов, и их нехватки нет.
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