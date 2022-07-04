«Дешевые оригиналы»: Параллельный импорт может снизить цены на запчасти для BMW

Поставки оригинальных запчастей для BMW по параллельному импорту могут привести к корректировке цен и даже их снижению, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

Ранее стало известно, что Минпромторг скорректировал список товаров для параллельного импорта. В него добавили продукцию BMW, Lego и Siemens, отмечает Forbes.