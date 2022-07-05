«Наценка 200%»: Автодилеры не верят в снижение цен на иномарки

Параллельный импорт иномарок в России до сих пор не работает, при этом продажи в июне несколько выросли, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. По его мнению, компаниям будет невыгодно держать высокие цены «до последнего».