«Наценка 200%»: Автодилеры не верят в снижение цен на иномарки
В июне в России несколько выросли продажи машин за счет китайских моделей и «Гранты», сказал в эфире НСН Олег Мосеев.
Параллельный импорт иномарок в России до сих пор не работает, при этом продажи в июне несколько выросли, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. По его мнению, компаниям будет невыгодно держать высокие цены «до последнего».
«Для того, чтобы иномарки подешевели, должно быть два фактора: насыщение рынка большим количеством автомобилей и желание покупателей приобрести автомобиль. В том виде, в котором сейчас реализован параллельный импорт, он не работает. Какое-то количество машин будет привезено под персональные нужды, но с точки зрения наполнения рынка это не решает проблему», - сказал Мосеев.
Он также рассказал о ситуации с ценами и спросом на автомобили.
«Если сравнивать с началом года, цены на "Гранту" не выросли, китайские бренды подняли цены в районе 50%, при этом по каким-то моделям есть скидки. По машинам, которые не поставляются в Россию и не производятся, рост цен в рублях составил от 50 до 200%, а в среднем 70-80%. Кредитование восстанавливается, в июне мы видим небольшой рост продаж. Если в апреле-мае продавали 25-27 тысяч машин в месяц, то в июне было продано 32 тысячи машин, но это в основном за счет увеличения продаж китайских брендов и немножко АвтоВАЗ сыграл, потому что начал поставлять "Гранты"», - отметил эксперт.
По словам Мосеева, дилерам сейчас не нужен высокий спрос.
«Стимулировать спрос можно, когда у тебя есть понимание, что будут автомобили. А когда ты понимаешь, что до конца года "Фольксваген" поставит на всю дилерскую сетку 5 тысяч машин со склада в России, нет никакого смысла стимулировать спрос: сегодня ты продашь все автомобили, а за счет чего завтра содержать дилерский центр? Цены выросли, потому что при ограниченном предложении работает рыночная составляющая. При этом дилеры развивают и продажи автомобилей с пробегом, а также расширяют предложения по сервисному постгарантийному обслуживанию, пытаясь как-то стабилизировать ситуацию», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи говорила НСН, что включение Минпромторгом продукции BMW в список товаров для параллельного импорта может привести к снижению цен на оригинальные запчасти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Разин назвал «виновного» в смерти Шатунова
- Запорожская АЭС готова поставлять 25% своей энергии в Крым
- Курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня
- Песков: У Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО
- Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
- В Кремле не видели ролик Кадырова о «капитуляции Зеленского»
- Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
- Компания Volvo сообщила, что не принимала решение об уходе из России
- Володин предложил разорвать сотрудничество с Норвегией в море и океане
- СМИ: Ректора РАНХиГС Мау обвиняют в двух эпизодах мошенничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru