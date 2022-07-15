«Только Китай и Корея»: Автомобилисты указали на «аховую» ситуацию в каршеринге

Помимо китайского автопрома, Россия планирует закупать еще и небезопасные авто у Индии и Ирана, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.

Сервисы каршеринга в России вынуждены закупать автомобили из Китая из-за высоких цен, однако неизвестно, сколько «проживут» китайские машины в ходе эксплуатации, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Может и к лучшему»: В профсоюзе такси нашли плюсы в проблемах у каршеринга

Накануне «Коммерсант» сообщил, что каршеринговые сервисы начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Так, сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и с 2023 года рассчитывает закупать по 10-12 тысяч китайских машин в год. Ян Хайцеэр отметил, что другого выхода у сервисов нет.

«Традиционно сервисы каршеринга закупали Volkswagen, VAG Group, Hyundai, Kia, немного Renault. Кто-то ушел с рынка, а что-то серьезно подорожало. Закупать китайские автомобили – это вынужденная мера. Но как сейчас обстоит дело с качеством, никто до конца не знает, потому что недостаточен опыт эксплуатации китайских автомобилей. Никто не знает точно, сколько они проживут. Но, по крайней мере, выполняются гарантии, и в ближайшие пять лет будет осуществляться гарантийный ремонт. Это единственный правильный выход, где соотношение цены и качества будет работать, и каршеринг пополнит парк своих автомобилей. Ситуация в каршеринге и такси на самом деле аховая. Для них сегодня это очень высокие цены, которые предлагаются на рынке», - сказал Хайцеэр.

По его словам, из Китая машины закупать будет гораздо дешевле и доступнее в сегодняшних условиях. При этом Хайцеэр отметил, что тарифы на каршеринг на этом фоне взлететь не должны.

«Яндекс» сократит число машин каршеринга в Казани
«Если клиенту будет также комфортно ездить в китайской машине, как и в марках, которые я перечислял, то они ничего не почувствуют. Будут те же ощущения и, возможно, даже количество каких-то опций в китайском автомобиле будет больше. Пока мы еще не знаем самой главной вещи: насколько хорош автомобиль в длительном времени эксплуатации и насколько он капризен. Так как у китайского автопрома были не очень высокие продажи до определенного времени, то этого опыта нет. Машины будут дешевле, доступнее, соответственно тарифы на каршеринг не взлетят», - указал Хайцеэр.

Также вице-президент автомобильного союза рассказал, что Россия может начать закупать продукцию индийского и иранского автопром. Однако он предостерег компании от таких планов, поскольку машины из этих стран не отвечают современным нормам безопасности и экологии.

«Пока вариантов у нас не так много. У нас есть Kia и Hyundai, которые подорожали, но с которыми потребитель хорошо знаком. Есть китайский автопром и какие-то наметки на индийский и иранский автопром. Но здесь мне немного смешно, потому что машины, которые там производятся, не много общего имеют с современными автомобилями. Тем более, как правило, они не отвечают современным нормам безопасности и экологии. Так что только Китай и Корея, а дальше параллельный импорт. Но для каршеринга и такси, машины, привезенные таким образом, будут слишком дорогими», - резюмировал Хайцеэр.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что в России есть проблемы с наличием автомобилей, особенно популярных в «приятных комплектациях». При этом, по ее словам, остатки автомобилей постепенно распродаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПодорожаниеИмпортКитайАвтомобилиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры