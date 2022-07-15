«Только Китай и Корея»: Автомобилисты указали на «аховую» ситуацию в каршеринге

Накануне «Коммерсант» сообщил, что каршеринговые сервисы начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями. Так, сервис «Делимобиль» закупил первую партию Chery Tiggo 4 и с 2023 года рассчитывает закупать по 10-12 тысяч китайских машин в год. Ян Хайцеэр отметил, что другого выхода у сервисов нет.

«Традиционно сервисы каршеринга закупали Volkswagen, VAG Group, Hyundai, Kia, немного Renault. Кто-то ушел с рынка, а что-то серьезно подорожало. Закупать китайские автомобили – это вынужденная мера. Но как сейчас обстоит дело с качеством, никто до конца не знает, потому что недостаточен опыт эксплуатации китайских автомобилей. Никто не знает точно, сколько они проживут. Но, по крайней мере, выполняются гарантии, и в ближайшие пять лет будет осуществляться гарантийный ремонт. Это единственный правильный выход, где соотношение цены и качества будет работать, и каршеринг пополнит парк своих автомобилей. Ситуация в каршеринге и такси на самом деле аховая. Для них сегодня это очень высокие цены, которые предлагаются на рынке», - сказал Хайцеэр.

По его словам, из Китая машины закупать будет гораздо дешевле и доступнее в сегодняшних условиях. При этом Хайцеэр отметил, что тарифы на каршеринг на этом фоне взлететь не должны.