«Ингосстрах» разработал программу альтернативных поставок запчастей

Проблемы с поставками запчастей для автомобилей, связанные с уходом европейских производителей, подтолкнули «Ингосстрах» искать новые пути помощи своим клиентам. Компания изучила разные возможности покупки оригинальных автокомпонентов и их качественных аналогов. В результате «Ингосстрах» первым на страховом рынке разработал программу поставок и дистрибуции запчастей альтернативными каналами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, для программы отбирали надежных поставщиков. Предпочтение отдавалось тем, у кого были налажены связи с производственными предприятиями, кто давно работает в данной сфере и выразил готовность поставлять запчасти хорошего качества в нужные сроки. Кроме того, были созданы и новые логистические пути с альтернативных рынков.

По программе уже прошел первый ремонт. В дилерский техцентр, испытывающий сложности с получением деталей от импортера, при поддержке партнерских компаний «Ингосстраха» были закуплены и доставлены детали, в результате чего срок ремонта автомобиля «Фольксваген Поло» для клиента значительно снизился.

Как рассказал начальник управления по взаимодействию с техцентрами Арсен Кумалагов, поставки запчастей на первом этапе будут проходить тестовыми партиями, это будут самые востребованные детали на более повреждаемые модели автомобилей. По его словам, в «Ингосстрахе» накоплена исключительная база по ремонту автомобилей. Также Кумалагов отметил, что поставки рассчитаны на автомобили премиального сегмента, так как их владельцы испытывают наибольшие трудности.

В свою очередь замгендиректора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Власов отметил, что в условиях санкций и ограничений для клиентов становится важной не только стоимость страхования, но и способность страховщика организовать качественный ремонт. Он указал, что компания использует все возможности и высокий уровень отношений с партнерами-дилерами для сохранения достойного уровня сервиса. Власов подчеркнул, что несмотря на нехватку на рынке оригинальных запчастей, он рассчитывает, что цена на запчасти в альтернативных каналах поставки будет снижаться, что повлияет и на стоимость ремонта, и на тарифы на каско.

