Пить или не пить: Повышение акцизов вызовет рост цен на вино
Повышение акцизов на вино приводит к росту цен на алкоголь. В этом году увеличение акцизов начнется с 1 мая. Но российский рынок по-прежнему испытывает дефицит отечественного вина.
Компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о росте цен на вино с мая 2024 года в пределах 7-35%, пишет РБК.
Компания объяснила подорожание возросшими расходами на производство и логистику. Также на ценовую политику повлияло увеличение акцизов на алкогольную продукцию.
АКЦИЗЫ И ПРОИЗВОДСТВО
В 2024 году рост ставки акциза перенесли на 1 мая, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Раньше, до 2024 года, ставка акциза возрастала с 1 января. В этом году его увеличение перенесли на 1 мая... В этом году в конце года запасов не создавали, избыточные объемы намерены произвести в январе – апреле 2024 года», - пояснил он.
Ассоциация виноградарей и виноделов России стремится насытить внутренний рынок продукцией и попросила власти установить квоту для отечественного вина в магазинах и заведениях общепита, рассказал в беседе с РИА Новости исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.
Виноделы предложили установить квоту в 20% с 1 сентября 2024 года. Также они выступили с инициативой распространить меру на кафе и рестораны с квотой в размере 50%.
Предложения Плотников объяснил необходимостью усилить защиту российского рынка. Ассоциация обратится в правительство и Госдуму.
ДЕФИЦИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВИН
В свою очередь, россияне отдают должное отечественным производителям - две трети жителей страны (61%) предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роскачества.
Среди фаворитов также дагестанские вина (почти 20%) и Ставропольский край (13%). Также около трети россиян покупают вина, произведенные в регионе проживания. Это, например, более характерно для жителей Северного Кавказа (74%).
Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50-60%, однако винодельческую отрасль необходимо развивать, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«Конечно, российского вина всем не хватит. Его нужно производить и развивать. Российская винодельческая отрасль развивается, но пока не в том объеме, чтобы удовлетворить спрос потребителя в полной мере. Его процент от ассортимента ресторана зависит от размера винной карты. Если она небольшая, например, 30 позиций, то доля российского продукта может составлять 50-60%. Если же винная карта большая, то, конечно, хорошего российского вина не так много. По цене оно не всегда доступное, но если торговать импортным и российским вином, то проблем никаких нет», — сказал ресторатор.
«ДОРОГОЕ» ВИНО ИЗ АБХАЗИИ
С акцизами связан и рост цен на ввозимые в Россию вина. Несмотря на невероятную популярность в России, потребление абхазского вина сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку. Об этом НСН заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
«У нас нет проблемы с реализацией отечественного вина, внутренний рынок существенно недонасыщен, мы до сих пор импортируем огромное количество вина из Италии, Испании, Португалии, Чили и так далее. Так что Абхазию нельзя назвать серьезным конкурентом, хотя, конечно, это весьма заметный игрок на рынке.
Абхазские вина у нас очень популярны, в России ежегодно реализуются 22-24 млн литров вина, поступающего в страну из Абхазии. Если вы зайдете в любую федеральную торговую сеть, кроме тех компаний, которые занимаются собственным импортом (например, «Красное&Белое» и «Бристоль»), вы абсолютно точно обнаружите там "Вина и воды Абхазии". Подорожания продукции буквально на 30% ждать не стоит, но на 100-150 рублей, учитывая еще и российское повышение акциза, цена может увеличиться, что весьма существенно при нынешней стоимости в 450-550 рублей. Безусловно, это повлечет за собой сокращение потребления»,— добавил эксперт.
Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался, передает «Радиоточка НСН».
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