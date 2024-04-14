Пить или не пить: Повышение акцизов вызовет рост цен на вино

Компания объяснила подорожание возросшими расходами на производство и логистику. Также на ценовую политику повлияло увеличение акцизов на алкогольную продукцию.

АКЦИЗЫ И ПРОИЗВОДСТВО

В 2024 году рост ставки акциза перенесли на 1 мая, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Раньше, до 2024 года, ставка акциза возрастала с 1 января. В этом году его увеличение перенесли на 1 мая... В этом году в конце года запасов не создавали, избыточные объемы намерены произвести в январе – апреле 2024 года», - пояснил он.



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