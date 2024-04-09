Госдума приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина
Ставки акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, с 1 мая 2024 года будут снижены. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с 1 мая ставки акциза уменьшатся с 141 рубля до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены на уровне в 124 рубля, в 2026 год - 129 рублей.
Также в документе говорится, что единицей измерения налоговой базы в отношении креплёного вина и креплёного вина наливом вместо литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, будет литр готовой продукции. В данном случае ставка акциза с 1 мая составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов призвала власти РФ установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран-членов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru