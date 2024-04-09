Госдума приняла закон о снижении ставки акцизов на российские игристые вина

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с 1 мая ставки акциза уменьшатся с 141 рубля до 119 рублей за литр. В 2025 году ставки будут установлены на уровне в 124 рубля, в 2026 год - 129 рублей.

Также в документе говорится, что единицей измерения налоговой базы в отношении креплёного вина и креплёного вина наливом вместо литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре, будет литр готовой продукции. В данном случае ставка акциза с 1 мая составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов призвала власти РФ установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран-членов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

