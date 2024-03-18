Успеть до 1 мая: Российские алкопроизводители ускорились перед введением акциза

Также статистика Росалкогольтабакконтроля уточняет, что с начала года в стране было реализовано 36,5 миллиона декалитров всей алкогольной продукции кроме пива, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Однако по словам собеседника НСН, рост продаж можно объяснить меньшей закупкой алкогольной продукции в декабре 2023 года.

«Потребление алкогольной продукции в России растет активно, но постепенно. В прошлом году показатель увеличился на несколько процентов. В этом году в январе рост без учета пива составил 3,1%. Большое влияние на это оказали первые праздничные дни, январские продажи всегда серьезно связаны с декабрьскими продажами. Иногда народ заранее в декабре закупает побольше, иногда меньше и тогда больше приобретает в первой декаде января. В феврале был рост на 6,32%, но есть маленький и хитрый нюанс. Эти показатели не учитывают продажи в четырех новых регионах. В целом январь-февраль – несерьезный период для серьезного анализа. Рост продаж и рост производства сегодня не связаны друг с другом», - заключил Дробиз.

Ранее сообщалось, что ужесточение конкуренции среди локальных брендов виски может подталкивать производителей к выходу в сегмент коктейлей. Как сообщил «Радиоточке НСН» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, россияне не станут покупать алкогольные коктейли в магазинах, так как цена за банку уже в мае поднимется с 80 до 240 рублей из-за увеличения акцизов.

