Успеть до 1 мая: Российские алкопроизводители ускорились перед введением акциза
Увеличение объема производства алкогольной продукции в 2024 году связано с переносом даты повышения акциза, а не с предпочтениями потребителей, рассказал НСН Вадим Дробиз.
Рост производства алкогольной продукции в начале года объясняется тем, что в 2024 году рост ставки акциза перенесли на 1 мая, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-феврале 2024 года объем производства всех основных видов алкогольной продукции увеличился на 11% к аналогичному показателю прошлого года. При этом производство крепких спиртных напитков выросло на 5,7%. Как рассказал Дробиз, тенденцию нельзя объяснить ростом продаж.
«Раньше, до 2024 года, ставка акциза возрастала с 1 января. В этом году его увеличение перенесли на 1 мая. Перед ростом показателя производители всегда вырабатывают значительный объем избыточной продукции, чтобы затем продавать ее с большей выгодой. В начале прошлого года производили меньше, чем в начале 2024, поскольку производство в декабре 2022 года было избыточным. В этом году в конце года запасов не создавали, избыточные объемы намерены произвести в январе – апреле 2024 года. Поэтому производство вина и выросло на треть», - пояснил он.
Также статистика Росалкогольтабакконтроля уточняет, что с начала года в стране было реализовано 36,5 миллиона декалитров всей алкогольной продукции кроме пива, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Однако по словам собеседника НСН, рост продаж можно объяснить меньшей закупкой алкогольной продукции в декабре 2023 года.
«Потребление алкогольной продукции в России растет активно, но постепенно. В прошлом году показатель увеличился на несколько процентов. В этом году в январе рост без учета пива составил 3,1%. Большое влияние на это оказали первые праздничные дни, январские продажи всегда серьезно связаны с декабрьскими продажами. Иногда народ заранее в декабре закупает побольше, иногда меньше и тогда больше приобретает в первой декаде января. В феврале был рост на 6,32%, но есть маленький и хитрый нюанс. Эти показатели не учитывают продажи в четырех новых регионах. В целом январь-февраль – несерьезный период для серьезного анализа. Рост продаж и рост производства сегодня не связаны друг с другом», - заключил Дробиз.
Ранее сообщалось, что ужесточение конкуренции среди локальных брендов виски может подталкивать производителей к выходу в сегмент коктейлей. Как сообщил «Радиоточке НСН» глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, россияне не станут покупать алкогольные коктейли в магазинах, так как цена за банку уже в мае поднимется с 80 до 240 рублей из-за увеличения акцизов.
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