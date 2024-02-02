Роскачество: Две трети россиян предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма

До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, передает «Радиоточка НСН».

