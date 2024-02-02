Роскачество: Две трети россиян предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма
Две трети россиян (61%) предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роскачества.
Среди фаворитов также дагестанские вина (почти 20%) и Ставропольский край (13%). Также коло трети россиян покупают вина, произведенные в регионе проживания. Это, например, более характерно для жителей Северного Кавказа (74%).
До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался.
Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru