Роскачество: Две трети россиян предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма

Две трети россиян (61%) предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роскачества.

Среди фаворитов также дагестанские вина (почти 20%) и Ставропольский край (13%). Также коло трети россиян покупают вина, произведенные в регионе проживания. Это, например, более характерно для жителей Северного Кавказа (74%).

«Водка за 300»: Рост цен заставит россиян перейти на «нелегальный» алкоголь

До этого правительство РФ поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах, пишут «Ведомости». По данным газеты, инициативу разработали «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия». Представитель правительства в беседе с изданием сообщил, что документ на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности пока не рассматривался.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что суммарный объем производства водки в России по итогам 2023 года снизился на 4,3%, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РоскачествоАлкогольВино

Горячие новости

Все новости

партнеры