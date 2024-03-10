In vino veritas: В России растет производство вина, но его не хватает
Российские виноделы произвели рекордный объем продукции по итогам 2023 года, но отечественного вина не хватает в ресторанах, считает эксперт. При этом жители страны, согласно опросам, выбирают отечественные вина.
В 2023 году Россия стала одной из немногих стран, где выросло производство вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия.
По итогам прошлого года российские виноделы увеличили объемы производства на 0,2% - до 490 миллионов литров. Это стало максимальным показателем с 2016 года (517 миллионов).
Стоит отметить, что даже рост акцизов на вино не повлиял на ситуацию. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года. Так, акциз на вино с 1 мая 2024 года вырастет до 108 рублей за литр, с 1 января 2025 года — до 112 рублей, с 2026 года — до 116 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское с 1 мая 2024 года повысится до 141 рубля, с января 2025 года — до 147 рублей, с 2026 года — до 153 рублей.
В России готовятся поправки в закон, которые позволят отечественным виноделам возмещать возросшие акцизы в полной мере, заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в интервью НСН. По его словам, при принятии таких поправок рост акцизов отразится только на ценах импортного вина.
«По нашей информации, российские виноделы после определенных поправок в закон, которые мы ожидаем достаточно скоро, смогут возмещать этот акциз в полной мере. Поэтому для российских виноделов это увеличение только в плюс, оно будет отражаться в полной мере на импортном вине даже из тех стран, которые не облагаются импортными пошлинами. Это ставит российских виноделов в достаточно хорошую конкурентную позицию. Также если примут поправки, мы не ожидаем повышения цен», - сказал Титов.
Чтобы поддержать российских виноделов, Минпромторг предложил обязать рестораны включать в меню отечественное вино. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Доля российского вина в отечественных ресторанах может доходить до 50-60%, однако винодельческую отрасль необходимо развивать, чтобы полностью удовлетворить запросы потребителя. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
«Конечно, российского вина всем не хватит. Его нужно производить и развивать. Российская винодельческая отрасль развивается, но пока не в том объеме, чтобы удовлетворить спрос потребителя в полной мере. Его процент от ассортимента ресторана зависит от размера винной карты. Если она небольшая, например, 30 позиций, то доля российского продукта может составлять 50-60%. Если же винная карта большая, то, конечно, хорошего российского вина не так много. По цене оно не всегда доступное, но если торговать импортным и российским вином, то проблем никаких нет», — сказал ресторатор.
Ассоциация виноградерей и виноделов России стремится насытить внутренний рынок продукцией и попросила власти установить квоту для отечественного вина в магазинах и заведениях общепита, рассказал в беседе с РИА Новости исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.
Виноделы предложили установить квоту в 20% с 1 сентября 2024 года. Также они выступили с инициативой распространить меру на кафе и рестораны с квотой в размере 50%.
Предложения Плотников объяснил необходимостью усилить защиту российского рынка. Ассоциация обратится в правительство и Госдуму.
В свою очередь, россияне отдают должное отечественным производителям - две трети жителей страны (61%) предпочитают вина из Краснодарского края и Крыма, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роскачества.
Среди фаворитов также дагестанские вина (почти 20%) и Ставропольский край (13%). Также коло трети россиян покупают вина, произведенные в регионе проживания. Это, например, более характерно для жителей Северного Кавказа (74%).
Ранее компания РЖД перешла на российские вина в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. В последнее время появилось много новых интересных виноделен, и РЖД в целом делает акцент на российских производителей, которые заменили итальянских и испанских. Об этом заявил начальник дирекции скоростного сообщения организации Антон Петров в интервью РИА Новости.
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