In vino veritas: В России растет производство вина, но его не хватает

По итогам прошлого года российские виноделы увеличили объемы производства на 0,2% - до 490 миллионов литров. Это стало максимальным показателем с 2016 года (517 миллионов).

Стоит отметить, что даже рост акцизов на вино не повлиял на ситуацию. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении акцизных ставок на вино и шампанское с 2024 года. Так, акциз на вино с 1 мая 2024 года вырастет до 108 рублей за литр, с 1 января 2025 года — до 112 рублей, с 2026 года — до 116 рублей. Акциз на игристые вина, в том числе и российское шампанское с 1 мая 2024 года повысится до 141 рубля, с января 2025 года — до 147 рублей, с 2026 года — до 153 рублей.