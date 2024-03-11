В Абхазии задумались над безлимитным вином в отелях
Ряд отелей в Абхазии могут включить в список услуг для своих гостей «безлимитное вино». Об этом рассказал министр туризма республики Теймураз Хишба.
По его словам, вряд ли система «все включено» в гостиничном бизнесе Абхазии появится в ближайшее время. Министр пояснил, что несмотря на то, что сельское хозяйство развивается очень хорошо, в республике проживает лишь 250 тысяч человек, на них приходится полтора миллиона туристов. В перспективе отдыхающих на территории Абхазии будет еще больше. Обеспечить их местными продуктами нереально, заявил Хишба в интервью сайту АиФ.
Министр сослался также на Сочи и Крым, где отелей «все включено» также не найти. Министр при этом не исключил, что когда-нибудь такие гостиницы в Абхазии могут появиться.
По его словам, владельцы некоторых отелей уже сейчас задумались над тем, чтобы подавать своим гостям безлимитное вино.
Несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку. Об этом НСН ранее заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
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