Виноделы попросили установить квоту для российского вина в магазинах

Виноделы предложила установить квоту в 20% с 1 сентября 2024 года. Также они выступили с инициативой распространить меру на кафе и рестораны с квотой в размере 50%.

Предложения Плотников объяснил необходимостью усилить защиту российского рынка. Ассоциация обратится в правительство и Госдуму.

В феврале сухумский завод «Вина и воды Абхазии» объявил о приостановке работы. Причиной в компании назвали введение властями республики нового акцизного налога на ввозимые виноматериалы, сообщает «Радиоточка НСН».

