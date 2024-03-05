Виноделы попросили установить квоту для российского вина в магазинах
Ассоциация виноградерей и виноделов России попросила власти установить квоту для отечественного вина в магазинах и заведениях общепита, рассказал в беседе с РИА Новости исполнительный секретарь организации Алексей Плотников.
Виноделы предложила установить квоту в 20% с 1 сентября 2024 года. Также они выступили с инициативой распространить меру на кафе и рестораны с квотой в размере 50%.
Предложения Плотников объяснил необходимостью усилить защиту российского рынка. Ассоциация обратится в правительство и Госдуму.
В феврале сухумский завод «Вина и воды Абхазии» объявил о приостановке работы. Причиной в компании назвали введение властями республики нового акцизного налога на ввозимые виноматериалы, сообщает «Радиоточка НСН».
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