Передел на рынке. Западные компании остаются в России, делая вид, что уходят

Подразделение Lab Industries немецкого концерна Henkel, которое работает в России, приступило к русификации брендов до завершения сделки по продаже активов, передает РИА Новости.

В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке.



Так, в одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», отмечает RT.



Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что некоторые западные компании в будущем могут уйти с российского рынка, но это будет обусловлено коммерческими, а не политическими соображениями.

«Некоторые компании уменьшили свою деятельность не из-за санкций, а из-за экономических причин... Если убрать технологические компании из списка ушедших, то мы увидим, что практически все остались работать... Если занимают хорошую позицию на рынке, то будут работать. Тот же Ашан когда-то занимал более лучшую позицию на рынке, но продолжает работать. Не надо все трактовать только с политической составляющей, очень много определяется экономикой. Идет определенный передел на рынке», - резюмировал Бунич.