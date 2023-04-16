Передел на рынке. Западные компании остаются в России, делая вид, что уходят
Западные компании остаются на российском рынке и выигрывают из-за ухода конкурентов. Отток импортных производителей из России объясняют экономикой.
Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия. Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.
Подразделение Lab Industries немецкого концерна Henkel, которое работает в России, приступило к русификации брендов до завершения сделки по продаже активов, передает РИА Новости.
В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке.
Так, в одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», отмечает RT.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что некоторые западные компании в будущем могут уйти с российского рынка, но это будет обусловлено коммерческими, а не политическими соображениями.
«Некоторые компании уменьшили свою деятельность не из-за санкций, а из-за экономических причин... Если убрать технологические компании из списка ушедших, то мы увидим, что практически все остались работать... Если занимают хорошую позицию на рынке, то будут работать. Тот же Ашан когда-то занимал более лучшую позицию на рынке, но продолжает работать. Не надо все трактовать только с политической составляющей, очень много определяется экономикой. Идет определенный передел на рынке», - резюмировал Бунич.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в этом году посещаемость торговых центров может вырасти до уровня доковидного 2019-го года. Он назвал одной из причин явления развитие российских брендов.
«Если в начале и середине прошлого года были панические настроения, связанные с уходом иностранных брендов, сейчас это дало толчок к развитию российских брендов. Порядка 20-30 российских брендовиспользовали это время, чтобы занять пустующие площадки. Сейчас имеет смысл обратить внимание на открытия всех новых магазинов. Такие бренды как Lime, Zarina, Love Republic, таже самая Gloria Jeans строят магазины намного качественнее и по концепции намного более красиво. Появилось больше десяти премиальных брендов, начиная от 12 Storeez. Вся эта ситуация привела к тому, что российские компании неожиданно даже для себя получили хороший толчок к развитию. Ковидные истории также отступили», - заключил собеседник НСН.
Однако, российский авторынок к концу прошлого смог сохранить 14 брендов из 60,сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).
Таким образом, российский рынок стал на 78% китайским, уточняют представители отрасли. Автомобильные бренды начали покидать отечественный рынок на фоне начала спецоперации на Украине.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сейчас автосалоны продают последние остатки автомобилей и вынуждены будут уйти с рынка, если не смогут занять нишу поддержанных авто. По его словам, параллельный импорт пока не заработал должным образом.
«Параллельный импорт так, как бы нам хотелось, не заработал, потому что это достаточно сложный процесс, который всячески тормозится. Автосалонам сложно привозить таким образом машины, их очень сложно оформлять, производители не предоставляют сертификаты. Такси, корпоративный потребитель без этого не может, оформление происходит неделями. Машины привозятся на физических лиц, но это не будет потребляться массово. У нас сохранилась пошлина порядка 48%, которая была для того, чтобы стимулировать производство автомобилей внутри страны», - заключил эксперт.
Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российский авторынок сократился в этом году на 55-60%, при этом западные производители заканчили прошлый год с убытками и серьезно отстали от Китая.
Источники издания «Коммерсант» сообщили, что свернувшие или приостановившие бизнес в России зарубежные бренды потеряли около $2 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие иностранные бренды, ушедшие с российского рынка, «несут огромные убытки». Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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