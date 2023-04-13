В России появятся автомобили нового китайского бренда

Китайский автоконцерн Chery планирует начать продажи новых машин Jaecoo в России в этом году, говорится в сообщении Omoda.

Отмечается, что глобальная премьера марки Jaecoo состоится 18 апреля в Шанхае.

В России китайская марка будет представлена двумя моделями, подробности которых пока не раскрываются.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвтомобилиКитай

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