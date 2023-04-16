В РФ подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
Подразделение Lab Industries немецкого концерна Henkel, которое работает в России, приступило к русификации брендов до завершения сделки по продаже активов, передает РИА Новости.
В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке.
Так, в одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», отмечает RT.
Уже продается кондиционер для «Вернель» ( ранее Vernel), стиральный порошок «Персил» (Persil) и другие, пишет Газета.ru.
По информации из Lab Industries, подразделение «Henkel Россия» ведет самостоятельную деятельность с января 2023 года.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с порталом Lenta.ru отметил, что на рост валюты повлияли восстановление импорта, которое усилило спрос на валюту, уход иностранных брендов (самый известный — Shell) и подогрев курса доллара спекулянтами.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 094 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+6 841 / сут.
- В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ
- В РФ подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
- На Украине сообщили о возвращении пленных в ходе пасхального обмена
- Российские военные поразили пункт размещения наемников «Иностранного легиона» в ДНР
- ЧВК «Вагнер» показала отправку военнопленных перед Пасхой
- Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой
- Реакция отторжения. Финляндия собирается отказаться от демилитаризованного статуса Аландских остовов
- Два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию
- СМИ: В Финляндии могут пересмотреть соглашения по Аландским островам
- Донецкая Пасха. ВСУ обстреляли ДНР в православный праздник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru