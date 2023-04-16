В РФ подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов

В российских магазинах и на маркетплейсах появляются известные товары привычном дизайне бренда, но с названиями на русском языке.



Так, в одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», отмечает RT.



Уже продается кондиционер для «Вернель» ( ранее Vernel), стиральный порошок «Персил» (Persil) и другие, пишет Газета.ru.



По информации из Lab Industries, подразделение «Henkel Россия» ведет самостоятельную деятельность с января 2023 года.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с порталом Lenta.ru отметил, что на рост валюты повлияли восстановление импорта, которое усилило спрос на валюту, уход иностранных брендов (самый известный — Shell) и подогрев курса доллара спекулянтами.



