В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците винных пробок

Российские производители умудряются различными хитрыми способами завозить в страну все необходимые для ведения бизнеса компоненты, заявил член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович в эфире НСН.

Член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович в беседе с НСН заявил, что российские производители вина и шампанского умудряются завозить в страну необходимые для производства компоненты в обход санкций.

Ранее СМИ сообщали, что в России начался дефицит пробок для вина и шампанского. Компаниям якобы приходится закупать пробки из Турции и Кипра, переплачивая 20–30% их стоимости. Попович рассказал, что подобные проблемы не новы для отрасли, однако производителям пока удаётся справляться со сложностями, возникшими из-за санкций.

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«Эта проблема возникла сразу же после введения санкций. Наши предприятия потихонечку к ним приспосабливаются: кто-то везет параллельным импортом, кто-то еще везет непонятно каким, кто-то думает над тем, чтобы укупоривать чем-нибудь другим. В настоящий момент мне неизвестно, чтобы какой-то завод остановился от недостатка этой пробки. Все работают», - сказал собеседник НСН.

По его словам, пока о критичности ситуации говорить рано, однако неизвестно, что будет завтра, так как статистику по вопросу недостатка пробок никто не ведёт.

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«Завтра может оказаться и критично. У нас статистики по этому вопросу нет, её никто не ведет. Надо просто ждать. Если кто-то из заводов закричит, то станет понятно, а так это просто разговоры. Точно так же можно говорить и о других компонентах, которые мы каким-то хитрым образом умудряемся все равно привозить в Россию», - резюмировал Попович.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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