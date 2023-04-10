В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците винных пробок

Член общественного совета Минсельхоза России Леонид Попович в беседе с НСН заявил, что российские производители вина и шампанского умудряются завозить в страну необходимые для производства компоненты в обход санкций.



Ранее СМИ сообщали, что в России начался дефицит пробок для вина и шампанского. Компаниям якобы приходится закупать пробки из Турции и Кипра, переплачивая 20–30% их стоимости. Попович рассказал, что подобные проблемы не новы для отрасли, однако производителям пока удаётся справляться со сложностями, возникшими из-за санкций.