СМИ: большинство заявивших об уходе компаний продолжили работать в РФ

Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.

Диксон привела результаты исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия.

Источники издания «Коммерсант» сообщили, что свернувшие или приостановившие бизнес в России зарубежные бренды потеряли около $2 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

