СМИ: большинство заявивших об уходе компаний продолжили работать в РФ

Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон.

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Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.

Диксон привела результаты исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия.

Источники издания «Коммерсант» сообщили, что свернувшие или приостановившие бизнес в России зарубежные бренды потеряли около $2 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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