СМИ: большинство заявивших об уходе компаний продолжили работать в РФ
Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в РФ. Об этом в статье для The Washington Post пишет журналистка Робин Диксон.
Корреспондент отметила, что компании не только остались в России, но и заняли еще больше доли рынка за счет ухода некоторых конкурентов.
Диксон привела результаты исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена. По данным аналитиков, к ноябрю 2022 года Россию покинули менее 9% западных компаний, имеющих в стране дочерние предприятия.
Источники издания «Коммерсант» сообщили, что свернувшие или приостановившие бизнес в России зарубежные бренды потеряли около $2 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru